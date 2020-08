Max Verstappen zesde in derde vrije training

Tijdens de eerste vrije training in België reed Verstappen naar een derde tijd, achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Later op de vrijdag verbeterde de Nederlander zich tijdens VT2 en noteerde hij zelfs de snelste tijd.

Bij de derde vrije training begon het licht te regenen vlak voordat de Red Bull-coureur de baan op ging. Donkere wolken stapelden zich op, maar uiteindelijk bleef het circuit vrijwel droog. Wel bleef het de gehele derde -en laatste vrije training gissen of het ook droog zou blijven. Dezelfde vraag geldt overigens ook voor de kwalificatie, later op de dag.

Vlak voor het einde van VT3 gingen vrijwel alle coureurs het circuit op om toch nog wat kilometers te maken. Het was daardoor nogal druk op de baan, waardoor onder meer Bottas en Verstappen, die beide een momentje hadden en wijd gingen, niet tot een snelle ronde kwamen. Over de boordradio deelde Verstappen nog lachend mee dat er te veel verkeer was.

Uiteindelijk was het Hamilton met de snelste ronde, gevolgd door Esteban Ocon (Renault) en Lando Norris (McLaren) Verstappen zette de zesde tijd neer. Voor Ferrari - het team dat vorig jaar pole pakte en tevens de GP won - eindigde als zeventiende (Charles Leclerc) en laatste (Sebastian Vettel).

De kwalificatie op het circuit Spa-Francorchamps start later op de zaterdag om 15.00 uur. De race vindt zoals gebruikelijk op zondag plaats. De lichten gaan om 15.10 uur op groen.

