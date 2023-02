Premium Het beste van De Telegraaf

’Benieuwd naar prestaties op de weg’ Oud-voetbalster Van Empel (20) neemt nu al stokje Vos over: ‘Nieuwe snelheid’

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Fem van Empel in haar trui van wereldkampioen. Ⓒ ANP/HH

HOOGERHEIDE - Fem van Empel werd zaterdag in Hoogerheide de opvolgster van Marianne Vos als wereldkampioene veldrijden. Het is de bedoeling dat de Brabantse in meerdere opzichten en op termijn het stokje van de veelwinnares in het vrouwenwielrennen kan overnemen.