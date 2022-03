Femke Kok tweede tijdens wereldbekerfinale op 500 meter achter Erin Jackson

De Amerikaanse zette met haar winnende tijd van 37,32 een forse stap naar de eindzege in de wereldbeker. Haar enige overgebleven concurrente in het klassement, de Japanse Nao Kodaira, werd met 37,72 derde.

Kok was in haar rit tegen teamgenote Michelle de Jong sneller weg en dook als eerste onder de 38 seconden. De Jong bleef daar met 38,06 net boven en eindigde als zesde. Marrit Fledderus reed in de eerste rit met 38,13 de zevende tijd. Dione Voskamp werd met 38,86 tiende.

Bijrol voor schaatsers op 500 meter, zege voor Japanner Shinhama

Kai Verbij is op de eerste 500 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen als zevende geëindigd. De 27-jarige Nederlands kampioen op de kortste afstand was met 34,97 seconden de snelste Nederlander. De zege in Thialf ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama in 34,38.

Shinhama dook onder de tijd van zijn landgenoot Wataru Morishige en de Canadees Laurent Dubreuil, die beiden 34,53 klokten. Dubreuil moest zich vorige week halverwege de WK sprint in Noorwegen in leidende positie terugtrekken na een positieve coronatest. De Canadees kwam laat aan in Heerenveen, maar dat weerhield hem er niet van met 34,53 veel sneller te rijden dan de tot dan toe snelste tijd van Verbij. Morishige was in de rit daarna exact even snel.

Merijn Scheperkamp zat met 35,01 net achter Verbij en werd achtste. Hij was in zijn rit sneller dan ploeggenoot Dai Dai N'tab. Die kwam na een trage start tot 35,43. Daarmee werd hij veertiende en laatste. Hein Otterspeer zette in de eerste rit met 35,36 de dertiende tijd neer.