Red Bull Racing wil helpen in strijd tegen coronavirus

De teamleiding is voornemens om hun kennis en middelen in te zetten in de strijd tegen het coronavirus. „Samen met de andere Britse Formule 1-teams zijn we aan het kijken hoe we kunnen helpen”, aldus Red Bull-baas Christian Horner.

Naast Red Bull Racing, waar Max Verstappen de absolute kopman is, zijn ook Haas, McLaren, Mercedes, Racing Point, Renault en Williams (gedeeltelijk) gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

„De teams hebben allemaal expertise opgebouwd wat betreft het in korte tijd vervaardigen van producten van hoge kwaliteit”, zo valt te lezen in een gezamenlijk statement op de website van de Formule 1.

Red Bull Racing wil helpen in de strijd tegen corona. Ⓒ Red Bull Content Pool

In de fabrieken gaat men zich mogelijk toeleggen op de fabricatie van ademhalingstoestellen, zoals mondkapjes en luchtmaskers. Momenteel wordt nog volop overlegd. Ergens in de komende dagen hoopt men de plannen te kunnen presteren.

De Formule 1 wordt net als alles en iedereen zwaar getroffen door de coronacrisis. Inmiddels zijn al zeven races, waaronder de Grand Prix van Zandvoort geannuleerd of uitgesteld. Op dit moment staat de GP van Azerbeidzjan op 7 juni als openingsrace op de kalender.