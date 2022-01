Opmerkelijk: boze Gérard Piqué gooit loonstrookje online na heisa over salaris

Gerard Piqué Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - In Spanje is heisa ontstaan over de lonen van de spelers van FC Barcelona. De Spaanse topclub kampt al enkele jaren met financiële problemen, maar zou zijn spelers nog steeds buitensporige salarissen betalen. Verdediger Gerard Piqué was het helemaal zat en gooide zijn loonstrookje op het internet.