Barcelona hervat La Liga met Frenkie de Jong en Lionel Messi

FC Barcelona heeft al sinds 7 maart geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Net zoals overal in Europa werd ook in Spanje het voetbal stilgelegd vanwege het coronavirus.

Inmiddels is de Spaanse topcompetitie alweer enkele dagen onderweg, maar Barcelona moest nog wachten op zijn officiële herstart van het seizoen. De Catalaanse club gaat op bezoek bij Real Mallorca, dat achttiende staat.

Setién heeft ervoor gekozen om te beginnen met De Jong in de basis. Ook Messi start vanaf het begin. Het was onzeker of de Argentijn de wedstrijd tegen Mallorca zou halen. Hij kampte met een blessure, maar daarvan hij is tijdig hersteld. Luis Suárez - die nog voor de coronapauze zwaar geblesseerd raakte - is inmiddels ook weer fit, maar verschijnt niet aan de aftrap.

Barcelona voert de ranglijst aan in Spanje en heeft met nog elf speelronden te gaan een voorsprong van twee punten op aartsrivaal Real Madrid. De Koninklijke komt zondagavond (19.30 uur) in eigen huis in actie tegen Eibar.

