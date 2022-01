’Hier gooit Edwin van der Sar Erik ten Hag voor de bus’

Driessen had na FC Utrecht - Ajax een stevig interview met Ajax-trainer Erik ten Hag. Ajax omzeilde de corona-regels, door positief geteste coronagevallen terug te laten vliegen van het trainingskamp in Portugal naar Nederland.

„Ten Hag heeft een plaat voor zijn kop”, aldus Driessen, „maar hij is ook voor de bus gegooid door algemeen directeur Edwin van der Sar. Want die had namens Ajax ook eerder moeten reageren.”

Ajax won gemakkelijk bij FC Utrecht (0-3), en Brian Brobbey maakte met twee goals een uitstekende indruk. Kapteijns: „Als hij dit volhoudt, wordt hij een grote concurrent voor Sébastien Haller.”

Vloet

Dan Rai Vloet, die een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij een vierjarig jongetje om het leven kwam. Hij was bestuurder en had gedronken. Des te opvallender dat hij zijn rentree maakte voor Heracles, afgelopen weekend. Driessen is duidelijk: „Dit had nooit mogen gebeuren.”

Verder wordt in Kick-off het buitenlands voetbal weer besproken, en gaat het over alle keepersblunders.

