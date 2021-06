Volle bak bij Formule 1-race in Oostenrijk: kleuren tribunes weer oranje?

De organisatie van de bij Nederlanders zeer populaire wedstrijd in Oostenrijk laat tegenover De Telegraaf weten dat er in het raceweekeinde van 2 tot en met 4 juli geen restricties meer zijn. Bezoekers zijn welkom in Spielberg als ze negatief getest, gevaccineerd óf hersteld zijn van het coronavirus. Alle tribunes worden opengesteld voor toeschouwers, kaarten zijn inmiddels in de verkoop gegaan. Het is de eerste keer dat dit weer kan bij een Formule 1-race sinds de uitbraak van de coronapandemie.

Een week eerder wordt er ook al in Oostenrijk geracet, maar voor die Grand Prix van Steiermark is het aantal tickets nog wel gelimiteerd. Niet alle tribunes gaan dan open. Ook voor die race zijn nog kaartjes beschikbaar. Oostenrijk is op dit moment nog wel een zogeheten ’oranje gebied’ voor Nederlanders, wat betekent dat alleen afgereisd dient te worden indien het een zakelijke reis betreft. De situatie kan over een paar weken natuurlijk wel anders zijn. Inmiddels is de verplichte quarantaine voor reizigers die Oostenrijk in komen wel verleden tijd.

Vorig jaar begon het Formule 1-seizoen met twee races op de Red Bull Ring, toen beiden zonder publiek. In 2019 waren er over het hele weekeinde liefst 203.000 fans aanwezig in Oostenrijk, waar Max Verstappen toen zegevierde.

Baku

Komend weekeinde in Baku zijn er geen fans aanwezig. Een week voor de eerste race in Oostenrijk mogen er in Frankrijk 15.000 toeschouwers per dag op de tribunes zitten. Gezien het vaccinatie-tempo en de uitlatingen van minister Hugo de Jonge zijn ook de organisatoren van de Grand Prix van Nederland zeer optimistisch gestemd over het aantal fans dat begin september naar Zandvoort kan komen. Alle seinen staan momenteel op groen voor een maximum capaciteit, te weten ruim 100.000 bezoekers per dag.