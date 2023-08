Ajax en Dinamo Zagreb akkoord over verdediger Josip Sutalo

Sutalo stond al weken bovenaan het verlanglijstje van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Hij was eerder deze zomer basisspeler van Kroatië tijdens de duels met Nederland en Spanje in de finaleronde van de Nations League. De Kroaat wordt in Amsterdam gezien als opvolger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber.

Sutalo is de achtste aanwinst van Ajax voor dit seizoen, na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Chuba Akpom en Anton Gaaei. Mogelijk is hij donderdag al inzetbaar tijdens de uitwedstrijd tegen Ludogorets in de play-offs van de Europa League. Trainer Maurice Steijn hoopt dat Akpom dan ook zijn werkvergunning binnen heeft.

Ajax is ook nog op zoek naar een linksbenige verdediger. Steijn vertelde zaterdag na het gelijkspel tegen Excelsior (2-2) dat hij niet tevreden is over Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal. Ajax heeft de afgelopen weken contact gelegd met Hiroki Ito (VfB Stuttgart) en Gaston Avilá (Royal Antwerp FC), zoals De Telegraaf al eerder meldde.

