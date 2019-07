Van Dijk, De Ligt en De Jong kansrijk voor prestigieuze prijs

De Jong en De Ligt wonnen met Ajax de landstitel en de beker en bereikten de halve finales van de Champions League. Van Dijk won met Liverpool het belangrijkste Europese clubtoernooi en werd in Engeland uitgekozen tot beste voetballer. Het trio reikte met het Nederlands elftal tot de finale van de Nations League.

De Nederlanders concurreren in de verkiezing met Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Eden Hazard, Sadio Mané, Mohamed Salah en Kylian Mbappé.

Fans, journalisten, bondscoaches en aanvoerders van de nationale teams kunnen vanaf woensdag hun stem uitbrengen op de site van de FIFA. Per categorie blijven er uiteindelijk drie kanshebbers over voor de FIFA Football Award. De winnaar wordt bekend op 23 september tijdens een gala in Milaan.