Informatie-cel opgericht: ’Als iets niet in de haak lijkt, gaan we erop af’ Dopingautoriteit schakelt tandje bij met ’detectives’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Vincent Egbers: „Onze middelen met de grootst mogelijke effectiviteit inzetten” Ⓒ RENE BOUWMAN

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Als het bestrijden van dopinggebruik valt te vergelijken met het beklimmen van een zware col, dan schakelt de Nederlandse Dopingautoriteit (DA) dit jaar een tandje bij. Om gerichter te testen, is een speciale ’dopingrecherche’ in het leven geroepen. „Meer testen is goed, maar niet heilig. Het draait vooral om efficiënter controleren”, zegt voorzitter Vincent Egbers.