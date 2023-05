Zege Kaden Groves in levensgevaarlijke vijfde Giro-rit, snoeiharde valpartij Mark Cavendish

In de spekgladde rit ging Remco Evenepoel twee keer tegen het asfalt. En in de slotmeters knalde ook Mark Cavendish tegen de grond. De Britse vedette passeerde al vallend de streep. De Italiaan Jonathan Milan eindigde als tweede, de Deen Mads Pedersen werd derde.

Bron: discovery+

Een valpartij vlak voor de meet ontsierde de slotfase van de regenachtige rit. Wereldkampioen Evenepoel, de torenhoge favoriet voor de eindzege, was een van de slachtoffers. De Belg kon de etappe uitrijden en zal geen tijd verliezen, omdat de crash binnen drie kilometer van de finish plaatsvond. In het begin van de rit was hij ook al hard gevallen, omdat een hond op weg was beland. Even leek het er slecht uit te zien, maar het bleek mee te vallen.

Bron: discovery+

Ook Primoz Roglic bleef een valpartij niet bespaard. De Sloveen van Team Jumbo-Visma kwam in de laatste tien kilometer in de problemen, maar hij stapte weer op de fiets en leek geen blessure te hebben opgelopen.