Fabio Jakobsen blij met ploeggenoot: ’Bedankt voor redden van mijn leven’

Op 5 augustus werd Jakobsen tijdens de eerste etappe van de Tour de Pologne in een massasprint klemgereden door collega en landgenoot Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma. Hij viel en liep flinke fysieke schade op. Sénéchal stond Jakobsen direct bij op straat. Later plaatste hij een foto van zijn bebloede handschoenen op Twitter.

Ondanks de hulp van Sénéchal belandde Jakobsen, toen nog regerend Nederlands kampioen, in een coma. Twee dagen later ontwaakte hij.

„Bedankt voor het redden van mijn leven”, had Jakobsen op een foto van hen tweeën op hout geschreven, die hij voor Sénéchal had gekocht. Ook deed hij de Fransman een boeket en fles wijn cadeau.

Dankbaar

Sénéchal was zeer dankbaar. Hij hoopt zijn teamgenoot snel weer te verwelkomen in het peloton.

„Bedankt Fabio, voor dit geschenk na mijn bezoek vandaag, Ik was als eerste bij jou na het incident. Ik tilde gewoon je hoofd op zodat je kon ademen. Je zal sterker dan ooit terugkomen, vriend.”

Patrick Lefevere

De crash van Jakobsen deed veel stof opwaaien. Teambaas Patrick Lefevere was furieus en dreigde zelfs met een rechtszaak tegen Groenewegen.

„Fabio heeft geluk dat hij nog leeft”, liet de Belg eind augustus nog weten. „Ik ben echt geschrokken door het aantal hechtingen dat hij kreeg in zijn aangezicht: 130 zijn het er. Hij heeft nog slechts één tand. Zijn gehemelte moet nog herstellen en zijn stemband is op dit ogenblik verlamd. Hij is echt aangedaan. We hopen dat het zo snel mogelijk in orde komt.”