Sport Kort: Ajax legt Kotarski langer vast

Atletiek: Marathon Frankfurt afgelast vanwege corona

17.31 uur: De marathon van Frankfurt, gepland voor 25 oktober, gaat niet door vanwege het coronavirus. De organisatie vindt dat in deze tijd niet verantwoord.

„We kunnen helaas de veiligheid van duizenden toeschouwers niet volledig garanderen”, zegt wedstrijddirecteur Jo Schindler. In 2019 namen meer dan 27.000 lopers deel aan de marathon in de Duitse stad.

Veel marathons gaan dit jaar vanwege de coronacrisis niet door. Dat geldt onder meer voor wedstrijden in New York, Chicago en Berlijn. Aan de marathon van Londen, die van 26 april naar 20 oktober werd verplaatst, mogen alleen elitelopers deelnemen.

Voetbal: Ajax legt Kotarski langer vast

15.41 uur: Ajax heeft het contract van doelman Dominik Kotarski verlengd. De Kroaat is nu tot de zomer van 2023 aan de Amsterdamse club verbonden.

De 20-jarige Kotarski kwam drie jaar geleden over van Dinamo Zagreb. Hij is een van de vier doelmannen van Ajax, met André Onana, Maarten Stekelenburg en Kjell Scherpen. Tot dusver speelt hij zijn wedstrijden voor Jong Ajax.

Voetbal: Einde verhaal voor Donadoni in Zwitserland

15.29 uur: Roberto Donadoni is „in goed overleg” opgestapt als coach van het Chinese Shenzhen FC. De voormalige ploeggenoot van Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard bij AC Milan won slechts twee van de veertien wedstrijden.

Shenzhen FC maakte het vertrek dinsdag bekend. De Italiaan wist degradatie vorig seizoen niet te voorkomen. Door het faillissement van Tianjin Tianhai kon het team blijvenuit komen in de CSL, de hoogste Chinese divisie.

Voetbal: Organisatie Bundesliga accepteert spelen zonder publiek

12.28 uur: De organisatie achter de Duitse Bundesliga DFL legt zich neer bij de beslissing dat er voorlopig zonder toeschouwers moet worden gespeeld. Ministers van Volksgezondheid van de deelstaten besloten maandag dat het te vroeg is om vanaf september weer voetbalfans in de stadions toe te laten nu het coronavirus weer om zich heen grijpt.

„De DFL heeft altijd benadrukt dat het indammen van het virus topprioriteit is. Daarom respecteren wij natuurlijk de beslissing van de federale en deelstaatministers van Volksgezondheid onder de huidige omstandigheden”, aldus DFL in een verklaring op dinsdag. „Vanuit de DFL waren en zijn er geen eisen over de timing van de terugkeer en over aantallen toeschouwers die het stadion in mogen.”

Afgelopen week nog spraken clubs van het hoogste en op een na hoogste niveau af dat er een beperkt aantal toeschouwers met persoonlijke kaartjes weer binnen mogen bij het begin van het seizoen. Daarvoor werd er door de clubs een protocol opgesteld.

De DFL hoopt dat er dit seizoen nog fans naar wedstrijden kunnen en hoopt nu op november. De competitie begint het derde weekeinde van september.

Voetbal: Twee coronagevallen bij Valencia

10.26 uur: Bij de Spaanse voetbalclub Valencia zijn twee coronagevallen geconstateerd bij een testronde. De namen van de twee besmette spelers of stafleden werden niet bekendgemaakt.

Valencia, de club van keeper Jasper Cillessen, meldt dat twee betrokkenen in quarantaine zijn geplaatst en de gezondheidsinstanties op de hoogte zijn gesteld.

Afgelopen seizoen eindigde Valencia als negende. De club is niet meer actief in Europa. Eerder in het seizoen schakelden de Spanjaarden Ajax uit in de Champions League.

Basketbal: Lakers winnen na driepunter in laatste seconde

07.42 uur: De basketballers van LA Lakers hebben na drie nederlagen op een rij weer gewonnen. De Lakers waren Denver Nuggets maar net de baas: 124-21. Kyle Kuzma maakte met nog 0,4 seconde op de klok een driepunter.

De Lakers keken bijna het hele vierde kwart tegen een achterstand aan en leken op weg naar hun vierde nederlaag op rij. Dankzij een sensationele slotfase wist de ploeg van LeBron James dat toch te voorkomen. James was goed voor 29 punten, Anthony Davies tekende voor 27 punten en Kuzma, de gevierde man, nam 25 punten voor zijn rekening.

Phoenix Suns bleef ongeslagen in Orlando en won met duidelijke cijfers van Oklahoma City Thunder: 128-101. Devin Booker was de grote man met 35 punten. Het was zijn negentigste duel voor de Suns waarin hij voor minimaal 30 punten tekende en daarmee evenaarde hij clublegende Walter David. Booker werd in het laatste kwart gespaard.

De Suns hebben alle zes de ’seeding games’ in Orlando gewonnen en blijven in de race voor verlenging van het seizoen.

Luuk de Jong en Sevilla-coach Julen Lopetegui. Ⓒ REUTERS

Voetbal: Sevilla in Europa League tegen Wolverhampton

07.00 uur: Sevilla speelt dinsdag in de kwartfinale van de Europa League tegen Wolverhampton Wanderers. De Spaanse club van Luuk de Jong, die vorige week AS Roma uitschakelde in de achtste finales, won de beker in het tweede Europese clubtoernooi in de afgelopen vijftien jaar liefst vijf keer.

Vanwege de coronapandemie wordt de wedstrijd gespeeld in het Duitse Duisburg, zonder publiek. De kwartfinale gaat over één wedstrijd, de winnaar plaatst zich meteen voor de halve finales.

De tweede kwartfinale op dinsdag gaat tussen twee outsiders; het Zwitserse FC Basel neemt het op tegen de Oekraïense club Sjachtar Donetsk in Gelsenkirchen. Ricky van Wolfswinkel staat onder contract bij Basel. Beide duels beginnen om 21.00 uur.