Sport Kort: Luuk de Jong strijdt voor plek in halve finale

Voetbal: Sevilla in Europa League tegen Wolverhampton

07.00 uur: Sevilla speelt dinsdag in de kwartfinale van de Europa League tegen Wolverhampton Wanderers. De Spaanse club van Luuk de Jong, die vorige week AS Roma uitschakelde in de achtste finales, won de beker in het tweede Europese clubtoernooi in de afgelopen vijftien jaar liefst vijf keer.

Vanwege de coronapandemie wordt de wedstrijd gespeeld in het Duitse Duisburg, zonder publiek. De kwartfinale gaat over één wedstrijd, de winnaar plaatst zich meteen voor de halve finales.

De tweede kwartfinale op dinsdag gaat tussen twee outsiders; het Zwitserse FC Basel neemt het op tegen de Oekraïense club Sjachtar Donetsk in Gelsenkirchen. Ricky van Wolfswinkel staat onder contract bij Basel. Beide duels beginnen om 21.00 uur.