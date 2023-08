Weggestuurde Xavi en Frenkie de Jong niet blij na ’gênant’ en ’belachelijk’ duel bij Getafe

Na afloop ging het niet alleen over het voetbal, maar ook over scheidsrechter César Soto Grado. Zowel FC Barcelona als Getafe eindigde het duel met tien man en ook manager Xavi werd weggestuurd. „De scheidsrechter is degene die het heeft laten escaleren, maar het is wat het is”, aldus Xavi. „Ik vertelde hem dat hij te veel overtredingen toestond en daarom stuurde hij me weg. Het was ook vreemd dat hij 20 minuten extra tijd gaf. We houden onszelf voor de gek, het is belachelijk.”

De Jong sloot zich voor de camera’s van DAZN aan bij de woorden van zijn coach en uitte ook kritiek op Soto Grado. „Het tijdrekken moet nu stoppen en de scheidsrechters moeten daarvoor zorgen. In de tweede helft ging er bijna een halfuur verloren. Dat is gewoon gênant, de scheidsrechters moeten hier tegen optreden.”

Overigens maakt Barcelona zich nog niet heel veel zorgen na de vroeg in het seizoen opgelopen averij. Vorig seizoen begon Barça de competitie ook met een 0-0-gelijkspel tegen Rayo Vallecano. „We moeten er niet te veel waarde aan hechten. Vorig seizoen begonnen we ook slecht, maar uiteindelijk kwam het toch goed.”