Herbeleef hier de spannende kwalificatie voor de GP van Portugal

Ook Lewis Hamilton greep de pole niet. De Britse zevenvoudig wereldkampioenen van Mercedes kon de honderdste poleposition in zijn carrière veroveren, maar hij was net iets minder snel dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin was 0,007 seconde sneller en pakte de zeventiende pole in zijn Formule 1-carrière.

