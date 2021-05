Weer spannende strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton?

Na twee races doen Verstappen en Hamilton amper voor elkaar onder. De Nederlandse Red Bull-coureur won de GP van Emilia-Romagna, de wereldkampioen van Mercedes zegevierde in Bahrein.

Doordat Hamilton (36) een keer de snelste raceronde reed, heeft de Brit één punt voorsprong op zijn dertien jaar jongere rivaal: 44 om 43. Ook starten beide heren dit seizoen al een keer van pole.

Verstappen kende geen vlekkeloze vrijdag op het Portugese circuit. ,,Het was een lastige dag door het gladde asfalt”, concludeerde de Limburger na de eerste twee vrije trainingen.

„Vorig seizoen was dat ook al het geval in Portugal, toen er net nieuw asfalt was gelegd. ,,Het is vergelijkbaar met vorig jaar, maar we hebben nu andere banden en door de aanpassing van de auto’s wat grip verloren. Het is erg jammer dat het nu zo lastig is, want het is een geweldige baan. Nu gaat het alleen om je banden op temperatuur krijgen en dat zou niet zo moeten zijn. De auto voelde wel goed aan, maar we hebben natuurlijk nog wel wat werk te doen met het oog op zaterdag.”

Ook Hamilton vond de omstandigheden in Portimão lastig, eveneens vanwege de wind. Zoals gewoonlijk concentreerden de coureurs zich tijdens het tweede deel van de middagtraining op vrijdag op de longruns, met het oog op de race van zondag. Red Bull – dat aan het begin van de training even kampte met een probleem met het remsysteem – en Mercedes ontliepen elkaar daarin weer weinig.

Bekijk hieronder de tweets van Erik van Haren: