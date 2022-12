Transfers en geruchten: Fortuna ontbindt contract Seuntjens

MAANDAG 19 DECEMBER

Seuntjens laat contract bij Fortuna Sittard ontbinden

13.18 uur: Mats Seuntjens heeft Fortuna Sittard verlaten. De 30-jarige Brabander heeft zijn contract, dat tot het einde van dit seizoen liep, laten ontbinden. Volgens technisch manager Sjoerd Ars was „de chemie” tussen Seuntjens en Fortuna uitgewerkt.

„We hebben daarom de afgelopen periode meermaals met elkaar gesproken en zien dit als beste oplossing voor beide partijen”, aldus Ars. „Hiermee creëren wij financiële ruimte voor versterkingen en heeft Mats de mogelijkheid zijn carrière elders vorm te geven.”

De aanvaller uit Breda was bezig aan zijn derde seizoen in Limburgse dienst. De afgelopen twee jaar maakte hij vijftien doelpunten in de Eredivisie. De oud-speler van onder meer NAC Breda en AZ was aanvoerder van Fortuna Sittard, dat na een slechte seizoensstart afscheid nam van trainer Sjors Ultee en met de Spanjaard Julio Velazquez de weg omhoog heeft gevonden. De Limburgers staan op de twaalfde plaats in de Eredivisie.

„Er waren pieken en dalen, maar ik kijk met een tevreden gevoel terug op de afgelopen twee jaar”, aldus Seuntjens.

VRIJDAG 16 DECEMBER

RKC Waalwijk haalt 18-jarig talent van Anderlecht

18:43 uur RKC Waalwijk heeft Chris-Emmanuel Lokesa overgenomen van de Belgische club Anderlecht. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract tot medio 2026 bij de Brabantse club uit de Eredivisie.

De 18-jarige Belgische Lokesa kwam uit voor verschillende jeugdelftallen van KRC Genk en Anderlecht. Dit seizoen kwam de aanvallende middenvelder uit voor het beloftenteam van Anderlecht in de Challenger Pro League.

„Met het aantrekken van Chris houden we vast aan onze missie om talentvolle spelers aan ons te binden en spelen we in op de toekomst”, zegt RKC-directeur Frank van Mosselveld. „Chris is een aanvallend ingestelde middenvelder en hij krijgt de komende maanden de tijd om zich aan te passen en op te trekken aan onze manier van spelen.”

DONDERDAG 15 DECEMBER

Streppel nieuwe technisch manager Helmond Sport

09.28 uur: Jurgen Streppel verruilt de functie van hoofdtrainer van Roda JC voor de rol van technisch directeur van Helmond Sport. De 53-jarige Streppel sloot zijn loopbaan als speler in 2005 af in Helmond en was er van 2008 tot 2011 hoofdtrainer.

„Het is vaak zo’n cliché, maar mede door het vertrouwen wat ik vanuit alle geledingen heb gevoeld, was dit een enorm moeilijke beslissing”, aldus Streppel. „We hebben hier de laatste jaren mooie stappen voorwaarts gemaakt en hebben het volste vertrouwen om Roda JC weer terug te brengen naar waar het hoort. Nu klopt Helmond Sport op de deur, een club met vergelijkbare ambities en uitdagingen. Uiteraard speelt mijn nieuwe functie een belangrijke rol, maar als ik compleet eerlijk ben, is het ook voor een deel een gevoelskwestie. Ik kon het aanbod van mijn oude club dan ook niet weerstaan.”

Roda JC zegt overvallen te zijn door het nieuws. „We waren nog lang niet op elkaar uitgekeken en hadden een duidelijke ambitie waar te maken”, zei algemeen directeur Jordens Peters. „Niet iedereen ziet wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar we hebben de weg omhoog te pakken, met stijgende commerciële inkomsten, supportersaantallen, waarde op het veld en het groeiende vertrouwen van al onze stakeholders. De regio staat weer achter de club en daar had Jurgen een belangrijk aandeel in.”

Roda JC is de nummer 9 van de eerste divisie, Helmond Sport bezet de achttiende plek. Helmond Sport verbaasde eerder dit jaar met het aantrekken van verdediger Tom Beugelsdijk.

Streppel was in het verleden ook trainer bij onder meer Willem II en sc Heerenveen.

WOENSDAG 14 DECEMBER

Aanvoerder Lasse Schöne verlengt contract bij NEC

16.41 uur: Lasse Schöne heeft overeenstemming bereikt met NEC over de verlenging van zijn contract. De nieuwe verbintenis loopt tot de zomer van 2024.

Schöne kwam van 2008 tot en met de zomer van 2012 vier seizoenen uit voor NEC. In de zomer van 2021 streek hij opnieuw neer in Nijmegen. Tussentijds kwam hij uit voor Ajax en sc Heerenveen. De Deense middenvelder speelde tot nu toe 401 wedstrijden in de Eredivisie.

De voetballer zegt zich nog altijd erg fit te voelen en dat hij er mede daardoor nog een seizoen aan vastplakt. „Het vertrouwen dat de club in me heeft uitgesproken was een andere belangrijke factor.”

Technisch directeur Carlos Aalbers van NEC noemt Schöne „een op en top professional.” „Een voorbeeld hiervan is dat hij dit seizoen, op de respectabele leeftijd van 36 jaar, nog geen minuut miste tijdens trainingen en in de Eredivisie. Als aanvoerder en ervaringskundige neemt hij zijn medespelers bij de hand en hij doet dat met een grote passie voor de sport.”

Fortuna Sittard legt Kroatische verdediger Radić vast

13.46 uur: Fortuna Sittard heeft de Kroatische verdediger Stipe Radić vastgelegd. De Kroaat heeft voor anderhalf jaar getekend in Limburg. In het contract is een optie voor een extra seizoen opgenomen.

De voormalig jeugdinternational van Kroatië trainde de afgelopen twee weken al met de ploeg van trainer Julio Velazquez mee. „Hij heeft de afgelopen weken een goede indruk gemaakt op ons. Hij is een op-en-top prof. Uiteraard hopen we dat hij zich hier de komende seizoenen verder kan ontwikkelen”, aldus technisch manager Sjoerd Ars.

Radić is afkomstig uit de jeugdopleiding van Hajduk Split. Na negen wedstrijden in het eerste elftal ging de verdediger in 2021 naar het Belgische Beerschot, waar hij na de degradatie een transfervrije status kreeg.

Fortuna Sittard ging de winterstop in als de nummer 12 van de Eredivisie.

