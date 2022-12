Transfers en geruchten: Luis Suárez zet loopbaan voort in Brazilië

ZATERDAG 31 DECEMBER

Suárez vervolgt loopbaan bij Braziliaanse club Grêmio

18.48 uur: Luis Suárez vervolgt zijn loopbaan bij de Braziliaanse club Gremio. De 35-jarige aanvaller uit Uruguay heeft voor twee jaar getekend in Porto Alegre. Grêmio was in 1995 de tegenstander van Ajax in de finale van het WK voor clubteams.

Suárez speelde afgelopen seizoen in eigen land voor Nacional, waarmee hij landskampioen werd. Daarvoor speelde hij acht jaar in Spanje, eerst bij FC Barcelona en later bij Atlético Madrid.

Voor zijn periode in Spanje speelde Suárez bij Liverpool, dat hem in 2011 overnam van Ajax. De Amsterdammers plukten de Zuid-Amerikaan weg bij FC Groningen.

Suárez bleef eerder enkele weken geleden met Uruguay in de groepsfase steken op het WK in Qatar.

VRIJDAG 30 DECEMBER

Sparta neemt Spaanse middenvelder Alemañ (20) over van Valencia

11:45 uur Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Pedro Alemañ. De 20-jarige Spaanse middenvelder komt over van Valencia, waar hij in het tweede elftal speelde. Alemañ ondertekende een contract tot de zomer van 2025 bij de huidige nummer 6 uit de Eredivisie, met een optie op nog een seizoen.

Sparta gebruikte het recente trainingskamp in Spanje om de middenvelder, wiens contract bij Valencia na dit seizoen zou aflopen, intensief te volgen. „We hadden Pedro al geruime tijd in het vizier via onze scouting, maar tijdens het trainingskamp hadden we de mogelijkheid om nog meer informatie in te winnen”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. „Samen met de technische staf hebben we hier gebruik van gemaakt en daarbij kregen we de bevestiging dat Pedro kan uitgroeien tot een interessante speler.”

Sparta staat na een sterke eerste seizoenshelft op de zesde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn hervat de competitie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen PSV.

DONDERAG 29 DECEMBER

FC Den Bosch kiest voor Brit Sajjad (30) als technisch manager

16.07 uur: Yousuf Sajjad is de nieuwe technisch manager van FC Den Bosch. De 30-jarige Brit komt over van Arsenal, waar hij de afgelopen vier jaar verantwoordelijk was voor de doorstroming van talenten uit de jeugdopleiding richting het eerste elftal. Sajjad was eerder ook werkzaam bij Chelsea.

„Ik heb de laatste weken veel gesproken met de aandeelhouders over onze plannen voor de toekomst. We willen ons graag kwalificeren voor de play-offs om uiteindelijk kans te maken op Eredivisievoetbal”, zegt Sajjad. „We weten dat er vanuit voetballend en zakelijk oogpunt een kloof is die moet worden opgevuld. Dat gaat niet van de ene op de andere dag en het zal tijd kosten om dit op te bouwen, maar we zitten op één lijn over de stappen die we willen zetten om dit te bereiken.”

FC Den Bosch kwam vorig jaar zomer in Amerikaanse handen, van de Pacific Media Group.

Sajjad is als technisch manager de opvolger van Jan Gösgens, die in een adviserende rol op technisch vlak wel actief blijft bij FC Den Bosch.

WOENSDAG 28 DECEMBER

Italiaanse middenvelder Verratti blijft twee jaar langer bij PSG

21.21 uur: Marco Verratti heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met twee jaar verlengd. De 30-jarige Italiaanse middenvelder is nu tot de zomer van 2026 aan de Franse kampioen verbonden.

Verratti speelt sinds 2012 voor Paris Saint-Germain, dat hem destijds overnam van Pescara, kampioen van de Italiaanse Serie B. Met PSG won Verratti onder meer acht keer de landstitel. Hij speelde tot dusverre 398 officiële wedstrijden.

Verratti won vorig jaar zomer met Italië de Europese titel.

Chelsea wint strijd om Ivoriaanse spits Fofana van Molde

17.41 uur: David Datro Fofana vervolgt zijn voetballoopbaan bij Chelsea. De 20-jarige aanvaller uit Ivoorkust komt over van de Noorse club Molde FK.

Fofana stond in de belangstelling van meerdere clubs. Volgens Engelse media betaalt Chelsea zo’n 10 miljoen euro voor de spits, die per direct de overstap maakt naar de Londenaren.

Chelsea maakte in de eerste vijftien competitieduels slechts negentien doelpunten en was daarom op zoek naar een aanvallende versterking.

DINSDAG 27 NOVEMBER

FC Twente versterkt zich met IJslander Sampsted

21.12 uur: FC Twente heeft haar selectie versterkt met Alfons Sampsted. De 24-jarige rechterverdediger komt transfervrij naar FC Twente en tekende een drieënhalf jaar contract. De IJslands international speelde sinds begin 2020 voor het Noorse Bodø/Glimt.

Sampsted, 14-voudig IJslands international, begon zijn carrière in eigen land bij Breidablik. Tussen 2015 en 2019 kwam hij op huurbasis uit voor Thor en de Zweedse clubs Norrköping, Landskrona en Sylvia. Daarna maakte Sampsted de overstap naar Bodø/Glimt. In 2020 en 2021 werd Sampsted met de club kampioen van Noorwegen. Afgelopen drie jaar speelde Sampsted 134 wedstrijden voor Bodø/Glimt, met als hoogtepunt de 6-1 winst op AS Roma.

Fortuna huurt Buitink rest van het seizoen van Vitesse

18.06 uur: Fortuna Sittard heeft Thomas Buitink voor de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse. Eredivisieclub uit Limburg heeft een optie tot koop op de 22-jarige aanvaller.

„Het is mooi dat we ondanks interesse vanuit andere clubs Thomas naar Sittard weten te halen”, verklaarde technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna. „Thomas beschikt over de kwaliteit om op het juiste moment in en rond de zestien te komen, hij gaat ons aanvallend van een impuls voorzien. En ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij toch al bijna honderd Eredivisiewedstrijden gespeeld.”

Buitink doorliep de jeugdopleiding bij Vitesse, waarna hij in 2018 zijn debuut voor het eerste elftal maakte. Hij speelde in totaal 115 wedstrijden voor de club, waarvan 81 als invaller. De aanvaller verlengde afgelopen zomer zijn contract nog tot medio 2025, maar een basisplaats bleek ook dit seizoen een lastig verhaal.

Fortuna ging de WK-pauze in als nummer 12 van de Eredivisie, Vitesse volgt met 2 punten achterstand op de dertiende plaats.

FC Emmen laat aanvaller Pacheco teruggaan naar Peru

07.50 uur: FC Emmen heeft al na een half jaar afscheid genomen van aanvaller Fernando Pacheco. De 23-jarige Peruaan keert terug naar eigen land, waar hij gaat voetballen voor Deportivo Municipal. FC Emmen huurde Pacheco afgelopen zomer voor een jaar van Sporting Cristal, maar na negen invalbeurten in de Eredivisie eindigt zijn verblijf in Drenthe.

„De samenwerking is voor beide partijen niet geworden wat we ervan verwacht hadden”, aldus voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen. „Dus toen deze nieuwe uitdaging voor Fernando op zijn pad kwam, hebben wij besloten om mee te werken.”

Pacheco kwam niet tot scoren in de Eredivisie. FC Emmen staat na veertien wedstrijden op de zestiende plaats met 11 punten, met alleen SC Cambuur (8 punten) en FC Volendam (6) onder zich. De ploeg van trainer Dick Lukkien hervat de competitie op 6 januari met een uitwedstrijd tegen FC Twente.

ZATERDAG 24 DECEMBER

19.14 uur: Wolverhampton Wanderers versterkt de selectie met Matheus Cunha. De 23-jarige Braziliaanse aanvaller komt op huurbasis over van Atlético Madrid.

Cunha speelde sinds 2021 voor Atlético, dat destijds 26 miljoen euro voor hem betaalde aan Hertha BSC. Bij de Madrilenen wist de Zuid-Amerikaan niet uit te groeien tot vaste waarde. Cunha maakte vorig seizoen in de Spaanse competitie zes doelpunten, maar dit seizoen wist hij nog niet te scoren.

Wolverhampton staat na vijftien wedstrijden op de laatste plaats met 10 punten en scoorde pas acht keer.

Frank verlengt contract bij Brentford tot 2027

11.38 uur: Brentford heeft het contract van trainer Thomas Frank verlengd. De Deen is nu tot medio 2027 aan de huidige nummer 10 van de Premier League verbonden. Zijn oude verbintenis liep tot de zomer van 2025.

De 49-jarige Frank is sinds 2018 hoofdtrainer van Brentford, waarmee hij vorig jaar naar de Premier League promoveerde. Brentford eindigde het afgelopen seizoen als dertiende in de hoogste Engelse voetbalcompetitie.

Frank was van 2016 tot 2018 assistent-coach van Brentford, dat maandag in actie komt tegen Tottenham Hotspur.

VRIJDAG 23 DECEMBER

Belg Peeters nieuwe trainer Helmond Sport

18:21 uur De Belg Bob Peeters is gepresenteerd als de nieuwe trainer van Helmond Sport. Dat deed de nummer 17 van de eerste divisie vrijdag. Verder werd bekend dat Dirk Jan Derksen hoofd scouting wordt. Na het aantrekken van Jurgen Streppel als technisch manager zijn hiermee de belangrijkste technische functies volgens de club ingevuld.

In Nederland was Peeters eerder trainer van TOP Oss. Daarnaast werkte hij bij diverse clubs in België. Als voetballer kwam hij onder meer uit voor Roda JC en Vitesse. Peeters speelde dertien keer voor het nationale elftal van België.

„Ik ben blij dat ik bij deze ambitieuze club ga werken”, zegt Peeters. „Aan mijn eerdere verblijf in Nederland bij TOP Oss heb ik goede herinneringen overgehouden. De mentaliteit van de Brabanders past goed bij mij. Ik vind het belangrijk dat de synergie tussen spelers, staf en supporters goed is. Daar gaan we heel hard aan werken, zodat iedereen zich gaat identificeren met het team en de club.”

Trainer Dijkhuizen blijft langer bij Excelsior Rotterdam

18:08 uur Trainer Marinus Dijkhuizen blijft bij Excelsior Rotterdam. De nog lopende overeenkomst van de coach wordt verlengd tot medio 2024. Dat heeft de club uit de Eredivisie vrijdag laten weten.

Technisch manager Niels van Duinen zei blij te zijn met de trainer: „Wij zijn tevreden over de werkwijze zoals die nu bij het eerste elftal wordt toegepast. Marinus is de eindverantwoordelijke en wij willen hem in een vroeg stadium belonen voor de huidige ontwikkelingen en verder kijken naar het volgende seizoen. Na veertien speelronden staan we veertiende in de Eredivisie en die lijn willen we na de winterstop doortrekken om ons te handhaven op het hoogste niveau.”

„Excelsior is mijn club en ik kan hier werken zoals ik wil”, aldus Dijkhuizen op de website van de club. „We zijn vroeg met elkaar in gesprek gegaan en voor mij was deze beslissing niet heel moeilijk. Ook de club is tevreden, dus er was geen enkele reden om niet te verlengen. Dat we dit nu al bekend kunnen maken, betekent dat Excelsior vertrouwen heeft in mij.”

Dijkhuizen, oud-speler van de club, promoveerde vorig seizoen met Excelsior naar de Eredivisie.

Franse topvoetballer Matuidi kondigt einde loopbaan aan

17:15 uur Blaise Matuidi (35) heeft het einde van zijn loopbaan aangekondigd. De voetballer, in 2018 wereldkampioen met Frankrijk, deed dat op sociale media. Zijn laatste club was Inter Miami.

Verder speelde Matuidi voor Troyes, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain en Juventus. Hij behaalde nationale titels in Frankrijk en Italië. Met Frankrijk was hij ook nog eens finalist op het Europees kampioenschap van 2016.

„Ik heb het geluk gehad voor de grootste clubs van Europa te mogen spelen”, aldus Matuidi. „Ik heb het shirt van de nationale ploeg mogen dragen en mijn familie in vervoering gebracht. Ik heb van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Het is een geweldige tijd geweest.”

Mexicaanse doelman Ochoa naar Salernitana

11.39 uur: De Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa vervolgt zijn loopbaan in Europa. De 37-jarige Ochoa verruilt het Mexicaanse Club América voor Salernitana in Italië. De Mexicaan komt transfervrij over en tekent bij de Serie A-club een contract tot juni 2023.

Ochoa is al jarenlang een vaste waarde in de Mexicaanse selectie en liet zich bij het WK in Qatar onlangs ook weer gelden, onder meer door in de groepsfase tegen Polen een strafschop van Robert Lewandowski te keren. Met Mexico strandde Ochoa desondanks in de groepsfase.

Ochoa gaat bij Salernitana een shirt met nummer 13 dragen, meldt de Italiaanse ploeg in een kort statement op de website.

De doelman stond sinds 2019 onder contract bij Club América, maar stond eerder in zijn loopbaan al onder de lat bij onder meer Málaga, Granada en Standard Luik.

Salernitana zocht een nieuwe doelman om de geblesseerde Luigi Sepe te vervangen. Sepe kampt met een kuitblessure.

De Italiaanse ploeg staat momenteel twaalfde in de Serie A. Napoli gaat daarin aan de leiding. Op 4 januari vervolgt Salernitana de competitie tegen de huidige nummer twee, AC Milan.

DONDERDAG 22 DECEMBER

Letschert vertrekt na drie maanden bij Lyngby BK

19.54 uur: Timo Letschert moet na drie maanden alweer op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige Nederlander neemt eind deze maand afscheid van het Deense Lyngby BK. De club besloot het aflopende contract van Letschert niet te verlengen, terwijl de speler volgens de club zelf ook op zoek wilde naar iets nieuws.

Letschert kwam tot vijf wedstrijden in de Deense competitie. Hij speelde eerder voor onder meer FC Groningen, FC Utrecht, Hamburger SV en AZ. De overeenkomst van de verdediger bij de club uit Alkmaar werd in augustus in onderling overleg ontbonden.

Engelse koploper Arsenal wil ploeg verder versterken in januari

19.05 uur: Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft zijn zinnen gezet op versterkingen tijdens de transferperiode in januari. De coach van de Engelse koploper zag onder meer de Braziliaan Gabriel Jesus met een knieblessure wegvallen tijdens het WK in Qatar.

„We zijn van plan om het team te versterken”, verklaarde Arteta in aanloop naar het duel met West Ham United van maandag. „We moeten het maximale uit elke transferperiode halen, maar het moeten wel de juiste spelers zijn.”

Arteta noemde de blessure van Jesus een grote klap, al wilde hij nog niet zeggen hoe lang de aanvaller niet inzetbaar is. „Het is moeilijk om een tijdspanne te geven, ik geef liever geen data voor zijn herstelperiode.”

Jesus viel tijdens het groepsduel van Brazilië met Kameroen uit, waarna hij een operatie aan zijn rechterknie moest ondergaan. Daarnaast mist Arsenal waarschijnlijk ook oud-Feyenoorder Reiss Nelson enkele weken met een hamstringprobleem.

Arsenal ging de WK-pauze in met een voorsprong van 5 punten op naaste belager Manchester City. Met de wedstrijd tegen West Ham hervat de koploper van de Premier League de competitie.

WOENSDAG 21 DECEMBER

Struijk verlengt tot medio 2027 bij Leeds United

18:41 uur Pascal Struijk heeft zijn contract bij Leeds United opengebroken en verlengd. De 23-jarige verdediger staat nu tot de zomer van 2027 onder contract bij de club uit de Premier League.

Struijk, die nog een contract bij Leeds had tot 2024, werd voor het WK in Qatar opgenomen in de voorselectie van Oranje. Uiteindelijk koos bondscoach Louis van Gaal voor andere opties en haalde hij de definitieve selectie niet.

Struijk speelde in de jeugd voor ADO Den Haag en Ajax, waarna hij in 2018 naar Leeds verhuisde. Hij maakte eind 2019 zijn debuut voor het eerste elftal en heeft inmiddels 77 wedstrijden voor de club gespeeld.

Leeds staat op de vijftiende plaats in de Premier League met 15 punten uit veertien wedstrijden. De ploeg hervat de competitie op 28 december met een thuiswedstrijd tegen Manchester City.

Kasper Lunding verruilt Heracles Almelo voor Aalesunds FK

16:20 uur Heracles-speler Kasper Lunding vervolgt zijn loopbaan bij Aalesunds FK. De Almeloërs hebben een akkoord bereikt met de Noorse club over een definitieve transfer van de vleugelaanvaller die een contract tekent tot medio 2026.

De 23-jarige Lunding kwam in oktober 2020 over van het Deense Aarhus GF. In totaal kwam hij tijdens 32 officiële wedstrijden van Heracles Almelo in actie.

„Ik heb een fijne periode gehad in Almelo met iedereen bij Heracles Almelo. Vanaf mijn komst heb ik me altijd goed gevoeld bij de club, maar het is tijd voor een nieuwe stap in mijn carrière. Ik had natuurlijk gehoopt om vaker voor Heracles Almelo te spelen, maar daarom is het goed om nu deze stap te maken. Aalesunds biedt mij de kans om mezelf sportief te blijven ontwikkelen en daar kijk ik naar uit. Ik wens Heracles Almelo veel succes in hun jacht op promotie”, zegt Kasper Lunding

Spaanse spelmaker Isco al na vier maanden weg bij Sevilla

14:21 uur De Spaanse voetballer Isco is alweer weg bij Sevilla. Het contract van de de 30-jarige spelmaker is met nog anderhalf jaar te gaan ontbonden, meldt de huidige nummer 18 van La Liga. Isco kwam in augustus over van Real Madrid, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd.

Isco kwam in de eerste seizoenshelft regelmatig in actie voor Sevilla. In de competitie deed de 38-voudig international in twaalf van de veertien wedstrijden mee, waarvan de meeste als basisspeler. Zijn enige doelpunt in dienst van Sevilla maakte hij in de Champions League tegen FC Kopenhagen.

PSV speelt in februari tegen Sevilla in de tussenronde van de Europa League. Sevilla ontsloeg in oktober trainer Julen Lopetegui en stelde Jorge Sampaoli aan als nieuwe trainer.

MAANDAG 19 DECEMBER

Mats Seuntjens verhuist per direct naar RKC Waalwijk

19.10 uur: Mats Seuntjens heeft snel een nieuwe club gevonden De 30-jarige middenvelder verhuist per direct naar RKC Waalwijk.

Eerder werd bekend dat hij contract bij Fortuna Sittard had laten ontbinden. Op de Limburgse club was Seuntjens uitgekeken.

Seuntjens laat contract bij Fortuna Sittard ontbinden

13.18 uur: Mats Seuntjens heeft Fortuna Sittard verlaten. De 30-jarige Brabander heeft zijn contract, dat tot het einde van dit seizoen liep, laten ontbinden. Volgens technisch manager Sjoerd Ars was „de chemie” tussen Seuntjens en Fortuna uitgewerkt.

„We hebben daarom de afgelopen periode meermaals met elkaar gesproken en zien dit als beste oplossing voor beide partijen”, aldus Ars. „Hiermee creëren wij financiële ruimte voor versterkingen en heeft Mats de mogelijkheid zijn carrière elders vorm te geven.”

De aanvaller uit Breda was bezig aan zijn derde seizoen in Limburgse dienst. De afgelopen twee jaar maakte hij vijftien doelpunten in de Eredivisie. De oud-speler van onder meer NAC Breda en AZ was aanvoerder van Fortuna Sittard, dat na een slechte seizoensstart afscheid nam van trainer Sjors Ultee en met de Spanjaard Julio Velazquez de weg omhoog heeft gevonden. De Limburgers staan op de twaalfde plaats in de Eredivisie.

„Er waren pieken en dalen, maar ik kijk met een tevreden gevoel terug op de afgelopen twee jaar”, aldus Seuntjens.

VRIJDAG 16 DECEMBER

RKC Waalwijk haalt 18-jarig talent van Anderlecht

18:43 uur RKC Waalwijk heeft Chris-Emmanuel Lokesa overgenomen van de Belgische club Anderlecht. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract tot medio 2026 bij de Brabantse club uit de Eredivisie.

De 18-jarige Belgische Lokesa kwam uit voor verschillende jeugdelftallen van KRC Genk en Anderlecht. Dit seizoen kwam de aanvallende middenvelder uit voor het beloftenteam van Anderlecht in de Challenger Pro League.

„Met het aantrekken van Chris houden we vast aan onze missie om talentvolle spelers aan ons te binden en spelen we in op de toekomst”, zegt RKC-directeur Frank van Mosselveld. „Chris is een aanvallend ingestelde middenvelder en hij krijgt de komende maanden de tijd om zich aan te passen en op te trekken aan onze manier van spelen.”

DONDERDAG 15 DECEMBER

Streppel nieuwe technisch manager Helmond Sport

09.28 uur: Jurgen Streppel verruilt de functie van hoofdtrainer van Roda JC voor de rol van technisch directeur van Helmond Sport. De 53-jarige Streppel sloot zijn loopbaan als speler in 2005 af in Helmond en was er van 2008 tot 2011 hoofdtrainer.

„Het is vaak zo’n cliché, maar mede door het vertrouwen wat ik vanuit alle geledingen heb gevoeld, was dit een enorm moeilijke beslissing”, aldus Streppel. „We hebben hier de laatste jaren mooie stappen voorwaarts gemaakt en hebben het volste vertrouwen om Roda JC weer terug te brengen naar waar het hoort. Nu klopt Helmond Sport op de deur, een club met vergelijkbare ambities en uitdagingen. Uiteraard speelt mijn nieuwe functie een belangrijke rol, maar als ik compleet eerlijk ben, is het ook voor een deel een gevoelskwestie. Ik kon het aanbod van mijn oude club dan ook niet weerstaan.”

Roda JC zegt overvallen te zijn door het nieuws. „We waren nog lang niet op elkaar uitgekeken en hadden een duidelijke ambitie waar te maken”, zei algemeen directeur Jordens Peters. „Niet iedereen ziet wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar we hebben de weg omhoog te pakken, met stijgende commerciële inkomsten, supportersaantallen, waarde op het veld en het groeiende vertrouwen van al onze stakeholders. De regio staat weer achter de club en daar had Jurgen een belangrijk aandeel in.”

Roda JC is de nummer 9 van de eerste divisie, Helmond Sport bezet de achttiende plek. Helmond Sport verbaasde eerder dit jaar met het aantrekken van verdediger Tom Beugelsdijk.

Streppel was in het verleden ook trainer bij onder meer Willem II en sc Heerenveen.

WOENSDAG 14 DECEMBER

Aanvoerder Lasse Schöne verlengt contract bij NEC

16.41 uur: Lasse Schöne heeft overeenstemming bereikt met NEC over de verlenging van zijn contract. De nieuwe verbintenis loopt tot de zomer van 2024.

Schöne kwam van 2008 tot en met de zomer van 2012 vier seizoenen uit voor NEC. In de zomer van 2021 streek hij opnieuw neer in Nijmegen. Tussentijds kwam hij uit voor Ajax en sc Heerenveen. De Deense middenvelder speelde tot nu toe 401 wedstrijden in de Eredivisie.

De voetballer zegt zich nog altijd erg fit te voelen en dat hij er mede daardoor nog een seizoen aan vastplakt. „Het vertrouwen dat de club in me heeft uitgesproken was een andere belangrijke factor.”

Technisch directeur Carlos Aalbers van NEC noemt Schöne „een op en top professional.” „Een voorbeeld hiervan is dat hij dit seizoen, op de respectabele leeftijd van 36 jaar, nog geen minuut miste tijdens trainingen en in de Eredivisie. Als aanvoerder en ervaringskundige neemt hij zijn medespelers bij de hand en hij doet dat met een grote passie voor de sport.”

Fortuna Sittard legt Kroatische verdediger Radić vast

13.46 uur: Fortuna Sittard heeft de Kroatische verdediger Stipe Radić vastgelegd. De Kroaat heeft voor anderhalf jaar getekend in Limburg. In het contract is een optie voor een extra seizoen opgenomen.

De voormalig jeugdinternational van Kroatië trainde de afgelopen twee weken al met de ploeg van trainer Julio Velazquez mee. „Hij heeft de afgelopen weken een goede indruk gemaakt op ons. Hij is een op-en-top prof. Uiteraard hopen we dat hij zich hier de komende seizoenen verder kan ontwikkelen”, aldus technisch manager Sjoerd Ars.

Radić is afkomstig uit de jeugdopleiding van Hajduk Split. Na negen wedstrijden in het eerste elftal ging de verdediger in 2021 naar het Belgische Beerschot, waar hij na de degradatie een transfervrije status kreeg.

Fortuna Sittard ging de winterstop in als de nummer 12 van de Eredivisie.

