FC Groningen stelt met Wes Beuvink 21-jarige ’whizzkid’ aan als hoofd scouting

Beuvink trad in september 2019 in dienst als videoscout bij FC Groningen. Daarvoor werkte de jonge ’whizzkid’ (zoals het Dagblad van het Noorden hem eerder al noemde) voor adviesbureau SciSports, een bureau dat voetballers op tal van facetten analyseert.

,,Met scouting willen wij een nieuwe weg inslaan en daarom richten we ons scoutingsapparaat op een andere manier in”, stelde technisch directeur Mark-Jan Fledderus in 2019 al, toen Beuvink bij de club begon.

„Onze scouts dienen naast live scouting ook affiniteit te hebben met data en video. Wes is een jonge scout, die voldoet aan het profiel en gespecialiseerd is in videoscouting.’’

Beuvink volgt als hoofd scouting Peter Moltmaker op, die al achttien seizoen meeloopt bij de Trots van het Noorden. Eerst twaalf jaar als jeugdtrainer, daarna vier jaar als hoofd jeugdscouting. Sinds 2018 was hij coördinator scouting.

Moltmaker krijgt nu een andere rol binnen het scouting netwerk. „Wij vinden dat de kracht van Peter vooral ligt bij live scouting”, aldus Fledderus op de website van de Groningers.

„Gezien zijn ervaring en netwerk willen wij hem graag inzetten in de eindfase van het scoutings-traject: het live bekijken en beoordelen van geselecteerde spelers voor onder andere de eerste selectie van FC Groningen. Het takenpakket van een hoofd scouting richt zich in onze ogen met name op het analyseren en het planmatig aansturen van de scouting. Wij denken dat dit goed aansluit bij de kwaliteiten en ambities van Wes en wij willen hem die kans graag geven.”