Indrukwekkende Raymond van Barneveld treft in tweede ronde Michael van Gerwen

Darts

Fallon Sherrock zet dartsfans in vuur en vlam met magistrale worp in historische zege

Fallon Sherrock blijft maar schitteren op de Grand Slam of Darts, die plaatsvindt in het Engelse Wolverhampton. De 27-jarige ’Queen of the Palace’ versloeg dinsdag in haar laatste groepswedstrijd Gabriel Clemens met 5-3 en stootte als eerste vrouw ooit door naar de knock-outfase.