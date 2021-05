John de Jong wil met ervaring ’finetunen’ richting PSV-titel onder Roger Schmidt

John de Jong heeft met het binnenhalen van Joël Drommel voordat er spelers vertrokken zijn al proactief gehandeld. „Die ruimte is er.” Ⓒ PSV

EINDHOVEN - Is het komende maandag mooi weer in Duitsland, dan wordt in huize Schmidt de barbecue aangestoken voor de PSV-top. Er zullen niet alleen zoete broodjes worden gebakken bij de man die nog geen goudsmid is gebleken. Eindigen op zestien punten van landskampioen Ajax mag rustig PSV-onwaardig worden genoemd. Technisch manager John de Jong spreekt zich uit over afgelopen seizoen én de manier waarop de Eindhovenaren komend seizoen op zijn minst als een Red Bull-bolide moeten bumperkleven bij de rivaal. En er het liefst voorbij moeten gaan.