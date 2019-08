Williams grandioos, Federer stroef in New York

Serena Williams heeft in de eerste ronde van de US Open eenvoudig afgerekend met rivale Maria Sjarapova. Ⓒ AFP

NEW YORK - De eerste avondsessie bij de US Open heeft geen verrassingen opgeleverd. Serena Williams won zonder problemen van haar grote rivale Maria Sharapova en dat is een grote opluchting haar talrijke Amerikaanse fans. Roger Federer verloor in zijn openingspartij de eerste set van de Indiër Sumit Nagal, maar stelde met enig horten en stoten orde op zaken.