’Het winnen van een olympische medaille is de verwezenlijking van een droom’ Antony is werkgever dankbaar na verwezenlijking van droom: ’Deze gouden plak is ook voor Ajax’

Door Mike Verweij

In de olympische finale snelt Antony langs zijn Spaanse tegenstander Marc Cucurella. De vleugelspeler verzorgt in de verlenging de assist op de winnende treffer van Malcom. Ⓒ Getty

AMSTERDAM - Bij Ajax heerst na de fikse nederlaag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4) het chagrijn. Hoewel hij ook van die uitslag baalt, is er één Ajax-speler die zich aan het collectieve rotgevoel onttrekt. Na zijn gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio verkeert Antony nog altijd in een vreugderoes.