Verliezend Watford zet trio uit selectie na ’illegaal’ feestje

In de drie competitieduels die Watford speelde na de lange pauze vanwege het coronavirus, pakte de club één punt.

Danny Ings maakte zowel de eerste als tweede treffer voor Southampton. Door een eigen doelpunt van Jan Bednarek, in de 80e minuut, werd het nog even spannend. Niet veel later zorgde James Ward-Prowse uit een vrije trap voor de beslissing: 1-3.

Daryl Janmaat ontbrak nog altijd bij Watford. De rechtsback is nog niet hersteld van een knieblessure die hij in november opliep. Andre Gray, Nathaniel Chalobah en Domingos Quina zaten ook niet in de wedstrijdselectie. Zij moesten thuis blijven omdat ze onlangs bij een illegaal verjaardagsfeestje waren en daarbij de Engelse lockdownregels overtraden.

Watford heeft na 32 speelronden 28 punten en staat daarmee zestiende. De nummers 18, 19 en 20 degraderen. Nummer 19 Aston Villa heeft één punt minder dan Watford.

