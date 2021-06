Stefanos Tsitsipas naar finale Roland Garros via vijfsetter

Tsitsipas begon uitstekend en brak de Duitser direct op zijn eerste servicegame. Ondanks dat hij regelmatig een fout maakte, gaf hij die break voorsprong niet meer uit handen en trok hij al vrij snel de eerste set naar zich toen.

In de tweede set leken de rollen om te draaien en was het Zverev die toesloeg met een snelle break. Bij een 3-1 voorsprong ging het echter helemaal mis. Tsitsipas won vijf games op een rij en trok zo ook in set twee aan het langste eind.

Zverev startte de derde set weer uitstekend en brak al vrij snel de Griek. Deze kreeg dit keer ook de kans om snel terug te breken, maar dit keer hield Zverev zijn service wel. Vervolgens gaf hij de break voorsprong niet meer uit handen en trok hij de derde set naar zich toe.

Déja-vu

Hetzelfde scenario herhaalde zich eigenlijk in de vierde set, toen Zverev zijn tegenstander weer snel op een break achterstand zette. Net zoals in de set ervoor, gaf hij deze voorsprong niet meer uit handen en dus begonnen de twee aan hun vijfde set.

Daarin leek Tsitsipas weer direct op een break achterstand te komen, toen hij bij 0-0 op zijn service 0-40 achterkwam. Mede door een sterke tweede service werkte hij alle drie de breakpoints weg. Enkele games later kreeg hij zelf de kans om te breaken en dat liet de nummer vijf van de plaatsingslijst niet na.

Hij kwam daarna niet meer in de problemen op zijn eigen service en bereikte zodoende voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een grand slam. Hij is direct ook de eerste Griek die dat lukt.