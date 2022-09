Einde US Open voor titelverdediger Medvedev

Kyrgios haalde nog nooit eerder in zijn carrière de kwartfinale van de US Open. Medvedev vergeleek het niveau van zijn tegenstander na afloop van de partij met dat van tennisvedetten Rafael Nadal en Novak Djokovic.

De Australiër, bezig aan een sterk seizoen, had voorafgaand aan de US Open drie van zijn vier ontmoetingen met Medvedev gewonnen. Ook in augustus, op het toernooi van Montreal, was hij al beter dan de Rus.

Na een spannende eerste set, die Kyrgios pas in een lange tiebreak wist te winnen, knokte Medvedev zich in de tweede set terug in de wedstrijd. Maar de Russische nummer 1 van de wereld was in de derde en vierde set kansloos tegen Kyrgios, die sterk speelde. De nummer 23 van de plaatsingslijst sloeg in de hele wedstrijd maar liefst 21 aces en 53 winners. "Als hij tot het einde van het toernooi zo blijft spelen heeft hij grote kans het te winnen", voorspelde Medvedev na afloop.

De Australiër treft in de kwartfinale Karen Khachanov. Ook hij stond nog nooit eerder in de kwartfinale van de US Open. De Rus rekende eerder op de dag in een 3 uur en 21 minuten durende vijfsetter af met Pablo Carreño Busta uit Spanje: 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3.

Door het verlies van Medvedev zal er aan het eind van de US Open een nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst zijn. Wie dat zal worden, hangt af van het vervolg van het toernooi.

Jabeur naar laatste acht

De Tunesische tennisster Ons Jabeur heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als vijfde geplaatste speelster versloeg de Russin Veronika Koedermetova in twee sets: 7-6 (1) 6-4. Het is voor Jabeur, die eerder dit jaar in de finale van Wimbledon stond, de eerste keer dat ze tot de kwartfinales in New York doordringt.

In de volgende ronde ontmoet ze de Australische Ajla Tomljanovic, die na Serena Williams een ronde eerder nu ook Liudmila Samsonova wist te verslaan: 7-6 (8) 6-1.

Caroline Garcia heeft als eveneens de kwartfinales van de US Open bereikt. De als zeventiende geplaatste Française rekende in twee sets af met de Amerikaanse Alison Riske-Amritraj, die als nummer 29 was ingeschaald: 6-4 6-1. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

Het is voor de 28-jarige Garcia de tweede keer dat ze in de kwartfinales staat op een grandslamtoernooi. De vorige keer was in 2017 op Roland Garros, waar ze verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova.

Voor een plek bij de laatste vier speelt Garcia tegen de als twaalfde geplaatste Amerikaanse Cori Gauff. Zij versloeg de Chinese Zhang Shuai in twee sets: 7-5 7-5. Zhang liet in de tweede set een uitgelezen kans liggen om terug te komen in de wedstrijd. Ze brak Gauff en serveerde op 5-3 voor de set. Maar de 18-jarige Amerikaanse wist terug te breken en de set vervolgens alsnog naar zich toe te trekken door vier games op rij te winnen.

Het is voor de eerste keer dat Gauff de kwartfinale op de US Open weet te bereiken. Wel stond ze eerder dit jaar in de finale van Roland Garros.