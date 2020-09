Artsen geven Annemiek van Vleuten groen licht voor WK

De 37-jarige Wageningse klapte vorige week tijdens de Giro Rosa tegen het asfalt, brak daarbij haar pols en moest als leider de koers verlaten. Met een speciaal aangemeten brace hoopt ze alsnog haar titel op de wereldkampioenschappen te kunnen verdedigen.

„Ik heb drie uurtjes gefietst en halverwege een stop gemaakt om mijn brace aan te laten meten en te laten ’finetunen’. Het was mogelijk om zonder al te veel pijn te rijden als ik mijn handen bovenop het stuur leg, maar aan het einde van de training begon ik het wel wat meer te voelen”, aldus Van Vleuten, die geen startplek inneemt van een andere renster, omdat ze daar als wereldkampioene altijd recht op heeft.

De Nederlandse vrouwenploeg, onder leiding van bondscoach Loes Gunnewijk, is sowieso weer te kloppen ploeg tijdens dit WK met onder anderen Anna van der Breggen, Marianne Vos, Chantal Van den Broek-Blaak, Amy Pieters, Demi Vollering, Ellen van Dijk en Floortje Mackaij.

Van Vleuten beslist vrijdag of ze kan deelnemen, maar laat doorschemeren dat het er om gaat hangen. „Twee keer per rondje is er een heel steile klim en het wordt lastig om daar boven te komen. Ik kan nu nog geen maximale demarrage doen uit het zadel. Dat is wel nodig op het parcours van zaterdag”, aldus de immer fanatieke Van Vleuten, die deze donderdag in ieder geval niet zal starten in de tijdrit, het onderdeel waarop ze in 2017 en 2018 de regenboogrui greep. Anna van der Breggen en Ellen van Dijk hopen in die discipline mee te kunnen spelen voor de medailles.