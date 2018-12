Keizer: 'Ziyech moet op dunne lijn balanceren'

"Ziyech kan beter", aldus Keizer over het spel van de Marokkaan. "Maar je kunt als speler een periode hebben dat je passes soms wat minder lukken. Als je er risico in legt, heb je wel eens wat meer balverlies. De Bruyne (Manchester City, red.) verliest ook wel eens een bal, maar zet ook vier keer een man voor de keeper. Dat zie je bij zulke types vaker, omdat ze altijd risico in hun spel leggen."

"We zeggen tegen Hakim dat hij soms ook wat simpelere ballen moet geven. Als het een moeilijke bal is die ons een kans op kan leveren, dan mag dat, alleen vind ik dat er bepaalde ballen zijn die hij in de ploeg kan houden. Soms heeft hij ook ballen die er precies tussendoor gaan en precies passen. Het is een heel dunne lijn, en die moet je opzoeken."

Tegen verslaggevers reageert Ziyech soms wat geprikkeld op kritische vragen over zijn spel. Intern is dat heel anders. "Wij hebben altijd goede gesprekken", aldus Keizer. "Als je beelden laat zien, dan snapt hij het ook. Met video is altijd alles heel duidelijk."