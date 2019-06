Verstappen: ’Wij zijn winnaars’

De kopman van Red Bull eindigde tot dusver twee keer als derde en vier keer als vierde. Komende zondag krijgt hij bij de Grand Prix van Canada een nieuwe kans op een hoge klassering.

„Het is altijd fijn om op het podium te eindigen, maar als team willen we meer, denk ik”, zegt hij op de website van zijn renstal. „Wij zijn winnaars en bij Honda zijn ze dat ook, dus we werken er beide hard aan om samen nog succesvoller te worden.”

Volgens Verstappen zit er bij Red Bull dit seizoen een stijgende lijn in. „Ik denk dat we elk raceweekeinde sterker worden. We blijven onderdelen op de auto zetten die hem sneller maken, maar ook de andere teams zijn heel hard aan het pushen. We moeten er gewoon voor zorgen dat we het net iets beter doen dan de concurrentie.”

Ondanks de positieve ervaringen met Honda wil Verstappen voor de rest van het seizoen geen verwachtingen uitspreken. „We weten dat we beter moeten worden.”