Max Verstappen sluit seizoen af met zege in Abu Dhabi

Zijn triomf in de Verenigde Arabische Emiraten betekende de tiende raceoverwinning in de belangrijkste autosportklasse voor Verstappen, die het seizoen afsluit als nummer drie in het klassement om het wereldkampioenschap. In 2020 kwam Verstappen tot twee eindzeges. Op Silverstone versloeg hij de Mercedes-coureurs dankzij een tactische meesterzet.

In Abu Dhabi was Verstappen deze keer simpelweg sneller dan zowel nummer twee Valtteri Bottas als nummer drie Lewis Hamilton. Alexander Albon kwam als vierde over de finish. Voor de tweede keer in zijn loopbaan reed Verstappen van begin tot einde van een race aan de leiding. Eerder presteerde de Limburger dit in Mexico, in 2017.

Verstappen smaakte het genoegen om voor de eerste keer dit seizoen een race vanaf pole position te mogen starten. De 23-jarige Nederlander benutte zijn startpositie optimaal in de beginfase. Verstappen had zijn voorsprong uitgebouwd tot vijf seconden op Bottas toen Sergio Perez in de tiende ronde van de baan schoof. Omdat de safety car op het toneel moest verschijnen, kon zowel Bottas als Hamilton dichterbij komen.

Verstappen voert het veld aan bij de start. Ⓒ Reuters

Zo’n beetje alle coureurs grepen de safetycar-situatie aan om voor de eerste keer de pits in te duiken. Zo ook Verstappen, die toen de race weer op gang kwam direct weer met volle focus wegliep bij de razendsnelle bolides van Mercedes. Ronde na ronde liep Verstappen uit op het tweetal, met uiteindelijk de zege als perfect resultaat.

