Bijzondere nieuwe beelden over Nederlandse invloed op Australisch voetbal

Ongeveer 50.000 Nederlanders maakten in de jaren na de Tweede Wereldoorlog de oversteek naar Australië. Op de plekken waar ze neerstreken, stonden ze vaak aan de basis van lokale voetbalclubs, waardoor ze een aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van de sport. Inmiddels zijn er meer dan 300.000 Australiërs met een (deels) Nederlandse komaf.

Aaron Mooy en Jackson Irvine

In de reportage komen de Australische internationals Jackson Irvine en Aaron Mooy aan het woord, die allebei een Nederlandse opa hebben die heeft bijgedragen aan hun liefde voor het voetbal. Op het WK in Rusland vertelde Irvine al dat zijn Nederlandse grootvader er verantwoordelijk voor is dat hij is gaan voetballen. In zijn jonge jaren deed Irvine aan Australian football en dat vond zijn uit Leidschendam afkomstige opa maar niks. „Hij is van grote invloed geweest en heeft me richting het voetbal gepusht als kind.”

Jackson Irvine (r.) tracht op het WK 2018 namens Australië langs de Deen Martin Braithwaite te komen. Ⓒ Reuters

Mooy, speler van Brighton & Hove Albion, is geboren in Sydney en een echte Aussie, maar heeft wel een Nederlands paspoort én een tatoeage op zijn bovenarm met de tekst ’Leven, Lachen, Liefde’. Bij zijn geboorte heette hij nog Kuhlman, maar nadat zijn vader toen Aaron nog maar 2 was door een scheiding uit zijn leven verdween, werd zijn achternaam veranderd in Mooy. Dat is de naam van zijn moeder Sam. Ook zij heeft als dochter van een Nederlandse landverhuizer uit Den Helder een tattoo met de drie L-woorden. „Leven, lachen en liefde, niet een slechte manier om te leven”, zegt Mooy over die spreuk.

Sjel de Bruyckere

In de minireportage wordt ook stilgestaan bij Ringwood City FC, dat in 1953 als Wilhelmina is opgericht door Nederlandse immigranten. Onder anderen de voormalige Nederlandse international Sjel de Bruyckere (Willem II), die zichzelf in Australië Michael de Bruyckere liet noemen, en de Australische ex-international Dick van Alphen (oud-speler van De Volewijckers uit Amsterdam) speelden voor Wilhelmina.

Hoewel het Australische voetbal gedomineerd wordt door Australiërs van Engelse, Schotse, Kroatische (Viduka, Kalac, Bosnich, Culina, Skoko), Italiaanse (Grella, Bresciano, Brillante), Servische (Blagojevich, Rogic) en Griekse (Postecoglou, Lazaridis, Salapasidis) komaf, zijn er op de lijst met Australische internationals door de jaren heen ook de nodige Nederlandse namen te vinden.

Jason van Blerk was in het seizoen 1993/1994 ploeggenoot van Paul Bosvelt bij Go Ahead Eagles.

Onder hen Dick van Alphen, Gary van Egmond (ex-Roda JC), Jason van Blerk (ex-Go Ahead Eagles), Cliff van Blerk, Adrian Leijer, Mitchell Langerak, Matthew Kemp, Ted de Lyster, Mike Petersen (ex-Ajax en ex-Roda JC) en dus Aaron Mooy, één van de dragende spelers van de huidige lichting Australische internationals en ploeggenoot van Davy Pröpper bij Brighton & Hove Albion.

Bekijk hieronder de video: