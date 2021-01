Tennisser Botic van de Zandschulp dolblij met fraaie primeur en ’ontsnapping’ naar Australië

Van de Zandschulp in oktober 2020 in actie tijdens een challenger-toernooi. Ⓒ ANP/HH

Publiek was er niet in Doha en de spelers moesten zelf de ballen rapen, maar dat maakt de blijdschap er bij Botic van de Zandschulp niet minder om. Door een zege op de Fransman Mathias Bourgue (7-6 (4) en 6-4) plaatste de tennisser uit Veenendaal zich voor de eerste keer in zijn loopbaan voor het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Vanaf 8 februari doet Van de Zandschulp in Melbourne mee aan de Australian Open.