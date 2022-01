Sébastien Haller en Ibrahim Sangaré beginnen Afrika Cup met zege

De eindstand was al na 4 minuten bereikt. Maxwel Cornet, die in de Premier League uitkomt voor Burnley, haalde hard uit van net buiten het strafschopgebied.

Ivoorkust won de Afrika Cup in 2015 voor het laatst. Zeven jaar geleden werd Ghana in de finale na strafschoppen verslagen. De Ivorianen zitten in de groep met Algerije en Sierra Leone. Die twee landen kwamen in hun openingsduel niet tot scoren.

Sangaré en Haller, die in de 82e minuut werd gewisseld, zijn belangrijke spelers bij de nummer 1 en 2 van de Eredivisie. Koploper PSV en Ajax hervatten de competitie komend weekend: PSV speelt uit tegen FC Groningen, Ajax wacht de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.