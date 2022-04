Slot heeft twijfels over inzetbaarheid Til en Geertruida tegen Slavia

„We zullen moeten bekijken of hij het einde van de training haalt en zo ja, of dat genoeg is voor een basisplaats”, aldus Slot. „Zijn gevoel is goed. Dat vind ik belangrijk, maar het is kort dag. Zelf denk ik dat de kans dat hij kan starten ’fifty-fifty’ is. Hij is zelf wat positiever.”

De inzetbaarheid van verdediger Lutsharel Geertruida is ook nog niet zeker. „Lutsharel komt terug na een revalidatie. Hij was bezig aan een hele goede fase. Gelukkig hebben we met Marcus Pedersen een goede vervanger voor hem, maar ik ben blij dat hij er nu weer bij is. Hij geeft ons wat extra’s, ook in de opbouw. Ook voor hem geldt dat we de reactie op de training van vanavond af moeten wachten”, zei Slot.

De eerste wedstrijd tussen Feyenoord en Slavia Praag eindigde vorige week in 3-3.