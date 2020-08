Max Verstappen: Controle van begin tot eind

Het is even wennen, maar Max Verstappen laat op Silverstone voor het eerst dit seizoen beide Mercedessen achter zich. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Een tactische zet en de kwaliteiten van een ’bandenfluisteraar’ leidden tot een passende beloning voor Max Verstappen. Op Silverstone merkte de Limburger al snel dat hij eindelijk weer eens de auto had om te kunnen vechten voor de overwinning. Over de boordradio klonk de Red Bull-coureur 52 ronden lang volledig in control en overrulede hij zelfs zijn engineer Gianpiero Lambiase enkele keren. De weg van Verstappen naar zijn negende overwinning in de Formule 1 kwam als volgt tot stand.