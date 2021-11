Sport kort: Jan Maas vervolgt loopbaan bij Australische ploeg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Rojer grijpt naast dubbeltitel in Stockholm

15.02 uur: Het is Jean-Julien Rojer niet gelukt het tennisseizoen af te sluiten met een titel. Samen met Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan was hij in de eindstrijd van het ATP-toernooi van Stockholm kansloos tegen Andres Molteni uit Argentinië en de Mexicaan Santiago Gonzalez. Het werd 6-2 6-2.

De 40-jarige Rojer, de nummer 45 van de wereld, pakte in 2021 geen enkele titel. Hij haalde dit jaar met Wesley Koolhof wel de finale in Antwerpen.

Rojer en Koolhof hebben besloten hun samenwerking te beëindigen. Ze speelden slechts zes maanden samen.

Maas tekent bij WorldTour-ploeg BikeExchange

14.25 uur: Jan Maas vervolgt zijn loopbaan op WorldTour-niveau bij de Australische ploeg Team BikeExchange. De 25-jarige Maas reed de afgelopen drie seizoenen voor Leopard Pro Cycling, een continentaal team.

"Het was echt een leuke verrassing om te horen dat ik deel zou uitmaken van het team, maar ik had er vertrouwen in omdat ik een heel goed seizoen achter de rug heb", zei Maas. "Ik denk dat Team BikeExchange een van de beste teams ter wereld is. Tijdens het afgelopen seizoen heb ik een paar races gereden met mijn toekomstige teamgenoten en ze zien eruit als een professionele en hechte familie. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten en alle stafleden te ontmoeten. Het is een droom die uitkomt."

Maas kwam in het verleden uit in de opleidingsploeg van Rabobank. In 2014 werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen voor junioren. "Sindsdien is hij steeds sterker geworden, met top 10-noteringen in prestigieuze procontinentale wedstrijden over heel Europa", aldus zijn nieuwe ploeg. Dit jaar werd Maas bij de senioren achtste op de NK in Drenthe.

Skiester Jelinkova in achterhoede bij rentree in Lech

12.19 uur: Skiester Adriana Jelinkova is bij haar rentree in de achterhoede geëindigd bij de de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Lech. Ze kwam op parallelslalom in twee afdalingen tot een tijd van 50,68 (25,53 en 25,15). Ze was daarmee 2,63 langzamer dan de Noorse Thea Stjernesund en bleef daardoor steken in de kwalificatie.

Jelinkova klokte de 43e gecombineerde tijd. Alleen de Zwitserse Amélie Klopfenstein was langzamer.

De 26-jarige Jelinkova maakte in Lech na ongeveer tien maanden afwezigheid haar rentree. Ze kwam in januari van dit jaar, een dag nadat ze zich officieus had geplaatst voor de komende Winterspelen in Beijing, hard ten val bij een wereldbekerwedstrijd in Kranjska Gora in Slovenië. Ze scheurde de voorste kruisband van haar knie.

Jelinkova is in februari de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen gaat vertegenwoordigen sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo in 1952.

Basketballer Curry leidt Warriors met driepunters naar zege

09.04 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de NBA dankzij sterspeler Stephen Curry op indrukwekkende wijze de zevende zege op rij geboekt. In het eigen Chase Center werd Chicago Bulls met 119-93 verslagen.

Bij de Warriors nam Curry bijna een derde van de productie voor zijn rekening. Hij kwam tot 40 punten, waarvan hij er 27 uit driepunters maakte. Voor Curry was het al de 36e keer dat hij tot negen of meer driepunters kwam, een record in de NBA.

Curry bracht zijn totaal op 3366 geslaagde driepunters (in 886 duels), acht meer dan Ray Allen (in 1471 wedstrijden). Allen leidt wel nog in het klassement waarin alleen driepunters in het reguliere seizoen meetellen. Allen staat daarin op 2973, Curry op 2896.

De Warriors hebben elf van de eerste twaalf duels gewonnen en gaan aan de leiding in de Western Conference.