Sport kort: Stephen Curry blinkt uit bij Warriors tijdens zevende zege op een rij

Basketballer Curry leidt Warriors met driepunters naar zege

09.04 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de NBA dankzij sterspeler Stephen Curry op indrukwekkende wijze de zevende zege op rij geboekt. In het eigen Chase Center werd Chicago Bulls met 119-93 verslagen.

Bij de Warriors nam Curry bijna een derde van de productie voor zijn rekening. Hij kwam tot 40 punten, waarvan hij er 27 uit driepunters maakte. Voor Curry was het al de 36e keer dat hij tot negen of meer driepunters kwam, een record in de NBA.

Curry bracht zijn totaal op 3366 geslaagde driepunters (in 886 duels), acht meer dan Ray Allen (in 1471 wedstrijden). Allen leidt wel nog in het klassement waarin alleen driepunters in het reguliere seizoen meetellen. Allen staat daarin op 2973, Curry op 2896.

De Warriors hebben elf van de eerste twaalf duels gewonnen en gaan aan de leiding in de Western Conference.