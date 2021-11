Premium Het beste van De Telegraaf

Malaise na polonaise Sjors Ultee zwaar onder druk bij Fortuna: ’Logisch dat mensen twijfelen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Sjors Ultee zit met Fortuna Sittard even in de hoek waar de klappen vallen. „Vier of vijf afwezigen kunnen wij niet zomaar opvangen.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Het is donderdag, als Fortuna Sittard voor het inhaalduel op bezoek gaat bij AZ, op de kop af een jaar geleden dat Sjors Ultee in Sittard het vertrouwen kreeg als hoofdtrainer en een contract voor anderhalf jaar tekende. Nadat de jongste trainer in de Eredivisie (34) vorig seizoen boven verwachting presteerde met Fortuna en als tiende eindigde, is er dit seizoen de klad ingekomen. Na vier nederlagen op rij en met een loodzwaar programma voor de boeg vraagt men zich in Limburg af hoe lang de Turkse clubeigenaar Isitan Gün zijn trainer in het zadel houdt.