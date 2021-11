Real Madrid laat zich niet verrassen door laagvlieger Granada, Real Sociedad koploper af na doelpuntloos gelijkspel

Real Madrid leidde na 25 minuten al met 2-0 dankzij treffers van Marco Asensio en Nacho. In beide gevallen kwam de assist op naam van Toni Kroos. Nog voor de rust kwam Granada terug in de wedstrijd door een treffer van de Colombiaan Luis Suárez. In de 56e minuut zorgde Vinícius Júnior voor 1-3. Voor de Braziliaan was het zijn achtste treffer in deze competitie en zijn zevende goal in een uitduel.

Na ruim een uur moest Granada met tien man verder door een rode kaart voor Monchu. Mede daardoor kwam de negende competitiezege van Real Madrid niet meer in gevaar. Ferland Mendy zorgde voor de eindstand.

De ploeg van Ancelotti leidt in La Liga met 30 punten, gevolgd door Sevilla dat zaterdag op eigen veld bleef steken op 2-2 tegen Deportivo Alavés. Ook Real Sociedad staat op 28 punten en keert zondagavond met een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Valencia terug op de eerste plaats.

Real Sociedad koploper af na doelpuntloos gelijkspel

Het is Real Sociedad niet gelukt de koppositie weer over te nemen van Real Madrid. De dit seizoen goed presterende ploeg uit San Sebastián kwam op eigen veld niet verder dan 0-0 tegen Valencia, waar Jasper Cillessen op doel stond.

Eerder op de dag wist Real met 4-1 te winnen bij Granada. Real heeft daardoor nu 1 punt meer dan Sociedad. Tevens speelden de Madrilenen een duel minder.

De thuisploeg speelde het laatste kwartier met een man minder na een directe rode kaart voor aanvoerder Aritz Elustondo en moest het duel zelfs voltooien met een negental. Andoni Gorosabel kreeg diep in de blessuretijd zijn tweede gele kaart.

Mikel Oyarzabal keerde terug van een blessure en viel na een uur in. De topscorer van Sociedad, met zes doelpunten, wist Cillessen niet te passeren.

Real Sociedad zit in de Europa League in de poule met PSV. De Spanjaarden, die donderdag de uitwedstrijd tegen koploper AS Monaco spelen, hebben 1 punt meer dan de Eindhovenaren.