Sport kort: FA gaat homofobe spreekkoren onderzoeken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Chelsea-doelman Mendy breekt vinger op training

16.39 uur: Chelsea kan voorlopig niet beschikken over Edouard Mendy. De Senegalese doelman brak tijdens een training een vinger en is al geopereerd. Mendy bereikte eind vorig jaar met Senegal de achtste finales op het WK, waarin werd verloren van Engeland. Sindsdien kwam hij bij Chelsea nog niet in actie. De Spanjaard Kepa Arrizabalaga verdedigde de laatste drie duels het doel. Het is niet duidelijk hoe lang Mendy niet kan spelen.

Engelse voetbalbond stelt onderzoek in naar homofobe spreekkoren

15.43 uur: De Engelse voetbalbond FA stelt een onderzoek in naar vermeende homofobe spreekkoren bij de wedstrijd tussen Manchester United en Everton, vrijdagavond in de derde ronde van de FA Cup. Enkele fans van de thuisclub zouden de ontoelaatbare teksten hebben gezongen richting Frank Lampard, trainer van Everton.

„Wij keuren dit ten zeerste af”, verklaarde een woordvoerder van de FA. „Onze strijd tegen elke vorm van discriminatie gaat door zolang dat nodig is. Wij omarmen diversiteit en verafschuwen haat op en rond het veld.”

Manchester United, dat de wedstrijd won (3-1), sloot zich hierbij aan. „We zijn er trots op dat we met z’n allen dit ontoelaatbare gedrag in de stadions hebben kunnen terugdringen. Helaas was het deze keer weer eens zover. Ontoelaatbaar.”

Vermoedelijk was de verbale agressie tegen Lampard een gevolg van zijn verleden als speler en trainer van Chelsea, destijds de grote concurrent van United in de strijd om de topposities.

Hornets bekronen droomstart met zege op Bucks

09.18 uur: De basketballers van Charlotte Hornets hebben in de Amerikaanse competitie NBA een verrassende zege geboekt bij Milwaukee Bucks. Daarbij was een sterke start bepalend voor de rest van het duel. De Hornets maakten in het eerste kwart maar liefst 51 punten, een evenaring van een NBA-record. Het team zelf wist nooit eerder in één kwart zo’n score af te leveren.

De guards Terry Rozier en LaMelo Ball waren voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ruime 138-109-zege. Rozier kwam uit op 39 punten, met zes driepunters. Ball gooide zeven keer raak van afstand en had een totaal van 24 punten achter zijn naam. Het was pas de tweede overwinning in zeven duels voor de ploeg uit Charlotte, die voorlaatste staat in de oostelijke divisie. Milwaukee, waarvoor sterspeler Giannis Antetokounmpo zijn laagste score van het seizoen (9 punten) liet noteren, is de nummer 3.