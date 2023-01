Sport kort: Paris Saint-Germain bedroefd om overlijden M’Bami (40)

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Paris Saint-Germain bedroefd om overlijden M’Bami (40)

21.11 uur: Paris Saint-Germain heeft met verslagenheid gereageerd op het nieuws dat de Kameroener Modeste M’Bami is overleden. M’Bami werd slechts 40 jaar oud.

„PSG is bedroefd om het overlijden van oud-speler Modeste M’Bami. De club betuigt zijn oprechte deelneming aan zijn familie en dierbaren”, schrijft de Franse topclub op Twitter.

De Afrikaanse middenvelder, voormalig international van Kameroen, speelde van 2003 tot 2006 in Parijs. Hij won met de club in 2004 en 2006 de Coupe de France. In 2006 verruilde hij PSG voor Olympique Marseille.

Veldrijdster Betsema wil rust en ziet af van wereldbeker Zonhoven

19.33 uur: Veldrijdster Denise Betsema slaat zondag de wereldbeker in het Belgische Zonhoven over. Ze neemt extra rust met het oog op het Nederlands kampioenschap volgend weekeinde in Zaltbommel. Dat zei de Texelse na de Superprestige in Gullegem, waar ze als derde finishte achter winnares Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden.

Betsema reed zes crossen tussen 27 december en 7 januari. „Ik mis momenteel wat frisheid in de benen en voel me niet helemaal in vorm. Daarom start ik zondag niet in Zonhoven. Het is beter dat ik iets meer rust in plan en me zo klaarstoom voor het Nederlands kampioenschap.”

Handballers met nederlaag tegen Tsjechen naar WK

17.35 uur: De Nederlandse handballers hebben ook hun laatste oefenwedstrijd voor het WK verloren. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson boog in het Franse Le Mans met 33-30 voor Tsjechië. Oranje was woensdag niet opgewassen tegen olympisch kampioen Frankrijk (32-43).

Het Nederlands team bereidde zich in Frankrijk voor op het WK, dat in Polen en Zweden wordt gehouden. Dat toernooi begint voor de ploeg van Olsson op 13 januari met een wedstrijd tegen Argentinië. Noord-Macedonië en Noorwegen zijn de andere tegenstanders in de groep.

Het is voor het eerst sinds 1961 dat de Nederlandse handbalmannen actief zijn op een WK. Dat dankt de ploeg aan een wildcard, waarmee de internationale bond IHF de ontwikkeling van Oranje, dat tiende werd op het EK, beloonde.

Bij rust stond Nederland al met 17-12 achter tegen Tsjechië, een ploeg die ontbreekt op het WK. In de tweede helft wist Oranje zich dankzij treffers van Bobby Schagen, Jeffrey Boomhouwer en Kay Smits terug te knokken tot 23-24, maar in de slotfase liepen de Tsjechen weer uit naar drie doelpunten verschil.

Wegkampioene Markus winst strandrace Egmond-Pier-Egmond

17.34 uur: Wielrenster Riejanne Markus heeft de strandrace Egmond-Pier-Egmond op haar naam geschreven. De Nederlands kampioene op de weg versloeg in de eindsprint haar medevluchter Pauliena Rooijakkers. Ze deed 1 uur en 15 minuten over de 38 kilometer lange wedstrijd. Tessa Neefjes, de winnares van vorig jaar, arriveerde als derde op de boulevard van Egmond aan Zee.

Bij de mannen ging de winst naar Stijn Appel, die vooraf was bestempeld als outsider. De Limburger wist na de lus in Wijk aan Zee los te komen uit de kopgroep en reed in zijn eentje naar de winst in een tijd van 1.03.20. De Belg Jordi Warlop passeerde de meet als tweede en diens landgenoot Thomas Joseph werd derde.

Skiester Shiffrin mist recordzege in wereldbeker Kranjska Gora

17.22 uur: De Amerikaanse skiester Michaela Shiffrin heeft het record van 82 wereldbekerzeges van haar landgenote Lindsey Vonn nog niet geëvenaard. Shiffrin kwam op de reuzenslalom van het Sloveense Kranjska Gora niet verder dan de zesde plaats en blijft op 81 overwinningen staan. Zondag kan ze een nieuwe poging wagen in Kranjska Gora, als daar wederom een reuzenslalom wordt afgewerkt.

De Canadese Valerie Grenier ging op de Sloveense sneeuwpiste als snelste naar beneden. Ze boekte haar eerste wereldbekerzege. Over twee manches klokte ze 1.55,01 en met die tijd was ze 0,37 seconde sneller dan de Italiaanse Marta Bassino. De Slowaakse Petra Vlhova werd derde.

Chelsea-doelman Mendy breekt vinger op training

16.39 uur: Chelsea kan voorlopig niet beschikken over Edouard Mendy. De Senegalese doelman brak tijdens een training een vinger en is al geopereerd. Mendy bereikte eind vorig jaar met Senegal de achtste finales op het WK, waarin werd verloren van Engeland. Sindsdien kwam hij bij Chelsea nog niet in actie. De Spanjaard Kepa Arrizabalaga verdedigde de laatste drie duels het doel. Het is niet duidelijk hoe lang Mendy niet kan spelen.

Engelse voetbalbond stelt onderzoek in naar homofobe spreekkoren

15.43 uur: De Engelse voetbalbond FA stelt een onderzoek in naar vermeende homofobe spreekkoren bij de wedstrijd tussen Manchester United en Everton, vrijdagavond in de derde ronde van de FA Cup. Enkele fans van de thuisclub zouden de ontoelaatbare teksten hebben gezongen richting Frank Lampard, trainer van Everton.

„Wij keuren dit ten zeerste af”, verklaarde een woordvoerder van de FA. „Onze strijd tegen elke vorm van discriminatie gaat door zolang dat nodig is. Wij omarmen diversiteit en verafschuwen haat op en rond het veld.”

Manchester United, dat de wedstrijd won (3-1), sloot zich hierbij aan. „We zijn er trots op dat we met z’n allen dit ontoelaatbare gedrag in de stadions hebben kunnen terugdringen. Helaas was het deze keer weer eens zover. Ontoelaatbaar.”

Vermoedelijk was de verbale agressie tegen Lampard een gevolg van zijn verleden als speler en trainer van Chelsea, destijds de grote concurrent van United in de strijd om de topposities.

Hornets bekronen droomstart met zege op Bucks

09.18 uur: De basketballers van Charlotte Hornets hebben in de Amerikaanse competitie NBA een verrassende zege geboekt bij Milwaukee Bucks. Daarbij was een sterke start bepalend voor de rest van het duel. De Hornets maakten in het eerste kwart maar liefst 51 punten, een evenaring van een NBA-record. Het team zelf wist nooit eerder in één kwart zo’n score af te leveren.

De guards Terry Rozier en LaMelo Ball waren voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ruime 138-109-zege. Rozier kwam uit op 39 punten, met zes driepunters. Ball gooide zeven keer raak van afstand en had een totaal van 24 punten achter zijn naam. Het was pas de tweede overwinning in zeven duels voor de ploeg uit Charlotte, die voorlaatste staat in de oostelijke divisie. Milwaukee, waarvoor sterspeler Giannis Antetokounmpo zijn laagste score van het seizoen (9 punten) liet noteren, is de nummer 3.