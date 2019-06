Willem II haalt Nunnely weg bij Ajax

De deal kan wereldkundig worden gemaakt zodra Nunnely de medische keuring in Noord-Brabant heeft doorstaan. De Ajax-aanvaller kwam eerder voor Almere City en FC Utrecht uit, voordat hij in 2012 de overstap naar Ajax maakte. Op De Toekomst gold hij als groot talent en hij speelde voor veel Nederlandse jeugdelftallen (tot en met Oranje onder 20).

Afgelopen seizoen kwam Nunnely zeventien keer voor Jong Ajax uit in de Keuken Kampioen Divisie en was hij goed voor vier treffers. In de drie wedstrijden in de UEFA Youth League was hij in Ajax onder 19 met drie doelpunten en twee assists gemiddeld productiever.