FIFA doet oproep: ’Deel geen straf uit voor steunbetuiging Floyd’

Het is een opmerkelijke stellingname van de FIFA, die normaal politieke, religieuze of maatschappijkritische uitingen van voetballers tijdens wedstrijden verbiedt. Maar voor de zaak Floyd, die heftige reacties oproept, maakt de wereldbond een uitzondering. „FIFA begrijpt volledig de diepe gevoelens en zorgen die door veel voetballers worden geuit in het licht van de tragische omstandigheden van de zaak George Floyd.”

Verscheidene spelers stonden afgelopen weekend na het maken van een doelpunt in de Bundesliga stil bij het overlijden van Floyd, die vorige week stierf door hardhandig optreden van een politieagent. Weston McKennie van Schalke 04 toonde verontwaardiging en medeleven met een armband, Marcus Thuram van Borussia Mönchenlgadbach viel symbolisch op zijn knieën, Jadon Sancho en Achraf Hakimi van Borussia Dortmund lieten een shirt zien met de tekst: gerechtigheid voor George Floyd.

Volgens de statuten van de Duitse voetbalbond (DFB) zijn dergelijke acties verboden en moet een zogeheten controlecommissie naar de overtredingen kijken. Voorzitter Hans E. Lorenz van de tuchtcommissie van de DFB kondigde aan de individuele protesten tegen racisme niet al te zwaar op te nemen. „In het verleden was het meestal zo dat de betrokken spelers een waarschuwing kregen van de controlecommissie”, aldus Lorenz.

Het bestuur van de Duitse voetbalbond (DFB) gaf maandag al te kennen begrip te hebben voor de steunbetuigingen en niet op straffen te rekenen. „Ik heb veel respect voor spelers en speelsters die hun karakter en solidariteit tonen. Zulke mondige voetballers zie ik graag, ik ben trots op hen. Als mensen worden gediscrimineerd op basis van hun huidskleur, is dat ondraaglijk. Als je sterft vanwege je huidskleur, dan ben ik diep ontzet”, zei DFB-voorzitter Fritz Keller.