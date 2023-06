Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Amerikaanse media: Berhalter terug als bondscoach voetballers VS

07:45 uur Gregg Berhalter keert terug als bondscoach van de Amerikaanse voetbalploeg. Dat melden diverse Amerikaanse media.

Hij stopte eind vorig jaar als coach van het nationale team na de uitschakeling van Amerika in de achtste finales van het WK in Qatar door Nederland. Hij kwam in januari met het verhaal naar buiten dat hij ruim dertig jaar geleden zijn vrouw had geschopt bij een hoogoplopende ruzie. Hij werd hiermee tijdens het WK gechanteerd.

De Amerikaanse voetbalbond kondigde een onderzoek aan. Berhalter werd in maart vrijgepleit en kreeg te horen dat hij weer zou kunnen terugkeren als bondscoach. De bond heeft tot nu toe geen andere coach aangesteld.