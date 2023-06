Pieterse komt bij wereldbeker mountainbiken net te kort in shortrace

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Pieterse tweede in MTB-shortrace in Leogang, Terpstra vierde

18.12 uur: Mountainbikester Puck Pieterse is bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Leogang als tweede geëindigd in de shortrace. De 21-jarige Amersfoortse moest in de slotronde alleen wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot laten gaan. Ze eindigde op 5 seconden als tweede, net voor de Britse Evie Richards. Anne Terpstra werd vierde.

Pieterse moest met Ferrand-Prévot eerst de Britse Richards bijhalen op het Oostenrijkse parcours. Met het ingaan van de laatste ronden konden de twee zelfs iets wegrijden van de Britse. Op een oplopend stuk reed de 31-jarige Française op een zwaardere versnelling weg van Pieterse, die haar eerder had geklopt in de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto. Dat gaatje kon Pieterse niet meer dichtrijden. Anne Tauber eindigde als 22e.

De wereldbekerwedstrijd in de cross-country volgt zondag.

Volleybalsters boeken tegen Polen eerste zege in Nations League

12:38 uur De Nederlandse volleybalsters hebben de eerste overwinning in de Nations League geboekt. De jonge ploeg van bondscoach Felix Koslowski won in de tweede wedstrijd van de tweede speelweek in Hongkong met 3-0 van Polen. De setstanden van 25-22 25-21 28-26.

Nederland speelde sterk in de eerste twee sets. De ploeg nam snel afstand en de Poolse vrouwen slaagden er niet in terug te komen. In de derde set ging de strijd lange tijd gelijk op. Het lukte Nederland aanvankelijk niet om de wedstrijdpunten te verzilveren, maar mede dankzij een fraai punt na een lange rally maakte Oranje het met 28-26 af. Jolien Knollema was topscorer met 17 punten.

Oranje begon de wedstrijdenreeks in Hongkong met een nederlaag tegen Turkije. Ook de vier wedstrijden in de eerste speelronde in Japan gingen verloren. Nederland speelt in Hongkong nog tegen Italië en Bulgarije.

Cofidis maakt vijf renners voor Tour bekend

12.23 uur: Cofidis heeft de eerste vijf namen voor de Tour de France bekendgemaakt. De Fransman Guillaume Martin is aangewezen als kopman. Hij eindigde als zesde in het eindklassement van de Dauphiné. In 2021 werd hij achtste in de Tour. Vorig jaar moest hij de wedstrijd voortijdig verlaten vanwege een positieve coronatest.

Zijn landgenoten Bryan Coquard, Axel Zingle en Alexis Renard en de Spanjaard Ion Izagirre zijn ook zeker van een plek in de tourploeg. Cofidis maakt de andere namen later bekend.

De Tour begint op 1 juli in het Spaanse Bilbao.

Ajax oefent tegen Sjachtar, Anderlecht en Augsburg

11:35 uur Ajax begint op donderdag 29 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Amsterdammers, die als derde in de Eredivisie eindigden, spelen op 18 juli een eerste oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk.

Op 22 juli wacht een oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht in Brussel, waarna Ajax tussen 24 en 29 juli op trainingskamp gaat in Duitsland. Dat trainingskamp wordt op 29 juli afgesloten met een oefenwedstrijd bij Bundesliga-club FC Augsburg.

Op 6 augustus reizen de Amsterdammers opnieuw af naar Duitsland om tegen een nog aan te kondigen Bundesliga-club te oefenen.

Nuggets vieren NBA-titel met tienduizenden fans

10:06 uur De basketballers van Denver Nuggets hebben met tienduizenden fans hun titel in de Amerikaanse competitie NBA gevierd. Het team van sterspeler Nikola Jokic liet zich in brandweerauto’s door de straten van Denver rijden. Ze werden toegejuicht door duizenden fans.

De spelers genoten van de fans. „Ik had nooit kunnen denken dat ik zoveel mensen op één plek zou zien”, zei Aaron Gordon. Ook teamgenoot Kentavious Caldwell-Pope was onder de indruk. „Het is ongelooflijk om deel uit te maken van de geschiedenis van dit team en deze stad”, zei Caldwell-Pope, die al eerder met de LA Lakers een NBA-titel won.

Coach Michael Malone van de Nuggets had mooie woorden voor de fans, die het team het hele seizoen hadden gesteund. Ook beloofde hij meer successen in de toekomst. „Het is nog niet voorbij. Dit is pas het begin”, zei hij.

De Nuggets pakten de eerste titel in de geschiedenis ten koste van Miami Heat.

Amerikaanse media: Berhalter terug als bondscoach voetballers VS

07:45 uur Gregg Berhalter keert terug als bondscoach van de Amerikaanse voetbalploeg. Dat melden diverse Amerikaanse media.

Hij stopte eind vorig jaar als coach van het nationale team na de uitschakeling van Amerika in de achtste finales van het WK in Qatar door Nederland. Hij kwam in januari met het verhaal naar buiten dat hij ruim dertig jaar geleden zijn vrouw had geschopt bij een hoogoplopende ruzie. Hij werd hiermee tijdens het WK gechanteerd.

De Amerikaanse voetbalbond kondigde een onderzoek aan. Berhalter werd in maart vrijgepleit en kreeg te horen dat hij weer zou kunnen terugkeren als bondscoach. De bond heeft tot nu toe geen andere coach aangesteld.