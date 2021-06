FC Emmen-uitblinker Sergio Peña schittert op Copa America voor Peru

Peña had met de openingstreffer een belangrijk aandeel in de overwinning. Hij maakte zijn doelpunt in de 15e minuut. Nadat een eerste schot van een ploeggenoot op de paal belandde, schoot hij zelf in de rebound zijn eerste goal in dertien interlands tegen de touwen.

De Colombianen kwamen daarna via Miguel Borja nog wel terug tot 1-1, maar dankzij een eigen doelpunt van Yerry Mina pakte Peru toch de winst. Miquel Araujo, eveneens speler van FC Emmen, kwam niet in actie.

Venezuela speelde met 2-2 gelijk tegen Ecuador. De Venezolanen kwamen tot twee keer terug van een achterstand. Ayrton Preciado opende in de 39e minuut de score voor Ecuador. Vlak na rust maakte Edson Castillo gelijk. Gonzalo Plata bracht Ecuador in de 71e minuut weer op voorsprong, maar Ronald Hernandez maakte in de blessuretijd opnieuw gelijk.

In groep B gaat Brazilië met zes punten uit twee wedstrijden aan de leiding. Colombia heeft vier punten na drie duels, Peru volgt met drie uit twee. Venezuela en Ecuardor volgen daarna.