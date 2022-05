VIDEO Van der Poel gaat diep maar laat zich gelden tijdens tijdrit

Van der Poel kwam binnen in 11.53, drie seconden langzamer dan Yates, maar hield met zijn tijd wel landgenoot Tom Dumoulin achter zich.

Afgepeigerd kwam Van der Poel over de finish, wetende dat hij op zondag ook de laatste dag van de Giro in Hongarije in het roze zal volbrengen.

bron: discovery +

