Feyenoord en Dick Advocaat ruziën over Europa-bonus

Feyenoord stelt dat er nog helemaal geen Europees voetbal voor het komend seizoen is bereikt. De club moet eerst zes wedstrijden in diverse kwalificatieronden spelen om komend seizoen mee te doen aan een Europees toernooi. Die kwalificatieduels leveren de Rotterdammers geen stuiver op en kosten elke ronde meer geld dan ze opleveren.

Pas bij plaatsing voor een Europees toernooi ontvangt Feyenoord nieuwe inkomsten. Feyenoord zou geen probleem hebben gemaakt van uitbetaling van een bonus als de Rotterdammers zich meteen voor de groepsfase van een Europees toernooi hadden geplaatst. In het verleden betaalde Feyenoord bonussen ook pas uit als kwalificatie was gelukt.

Conference League

In zijn afscheidswedstrijd als trainer stelde Advocaat via de play-offs deelname aan de tweede voorronde van Conference League voor Feyenoord veilig. „Dat is Europees voetbal”, zegt Advocaat bij VI’s EK-show. „Maar daar hebben ze bij Feyenoord een ander idee over. Zij vinden dit kennelijk geen Europees voetbal. Dat krijgt nog wel een staartje.”

In het contract van Advocaat bij Feyenoord stond dat de ervaren coach een bonus voor Europees voetbal zou krijgen. Over de Conference League werd niets vermeld omdat die ook niet bestond ten tijde van het opstellen van de verbintenis.

Advocaat heeft overleg met Feyenoord gevoerd. ,,Ja, er is nu contact over. Of er beweging is? Ja, negatieve beweging.”

Decic of Drita

De Europese campagne van Feyenoord start op 22 juli tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo. Als de ploeg van Arne Slot die horde neemt, zijn er nog twee rondes op weg naar het hoofdtoernooi.